Этот простейший оптический прибор – стеклышко с ручкой, видели все. Только стекло не простое – это линза, с помощью которой можно рассматривать мелкие предметы, шрифты, которые не видны невооруженным глазом, поскольку она создает увеличенное изображение объекта. Этот прибор называется – лупа.

Что такое лупа Это одна выпуклая линза или система из нескольких линз, которая используется для получения увеличенного изображения объекта. Используется для увеличения и детального осмотра мелких предметов в различных отраслях, таких как биология, медицина, ювелирное дело, филателия, нумизматика и другие. Простейшая лупа состоит из линзы (или системы линз) и оправы с ручкой для удобства использования.

А вот название – необычное. Слово "лупа" происходит из французского языка, и дословно переводится – увеличительное стекло – loupe. Но его корни – еще глубже и необычнее. Предполагают, что оно происходит из немецкого языка – Lupe, которое, и себе, берет начало из латыни – lupa. А вот в латинском языке – lupa, означает буквально "волчица", а также "волчий нарост", то есть выпуклость, опухоль.

То есть в латыни lupa – это также круглая подкожная опухоль, что напоминает форму линзы.

Именно из-за сходства формы с округлой опухолью слово lupa стало означать оптическую линзу, которая увеличивает изображение.

Это название возникло потому, что первые линзы напоминали камень закругленный с одной стороны.

И даже во французском языке оно тоже двусмысленное – и как увеличивающееся стекло, и как дефект в древесине – выпуклость, нарост.

Как технический термин, в русский язык, слово "лупа" пришло в XVIII – XIX веках и впоследствии стало общеупотребительным.

Немножко из истории изобретения

Считается, что изобретателем увеличительных линз является Роджер Бэкон, известный ученый и философ ХІІІ века. Он поместил в оптическую систему одну, а затем несколько линз. А уже в 1268 году зафиксировано использование первых очков.

Первые лупы, изготовлены из полированного горного хрусталя, берилла или стекла определенной выпуклой формы, помещали на страницу книги, чтобы линза могла увеличивать текст, и было удобно читать.

Хотя известно, что древние египтяне и римляне пользовались драгоценными или полудрагоценными камнями (как горный хрусталь или обсидиан) определенной формы как линзами.