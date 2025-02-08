Поляресы держите при себе: на площади Рынок произошел досадный трафунок

На площади Рынок во Львове порой случаются странные или досадные трафунки. Особенно когда по ней ходят батяры.

Так смотрите внимательно, если после нескольких кружек пива или келишков крепкой наливки выходите из забегаловки. Чтобы с вами не произошел тот же трафунок, что вчера. О том 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" вам и расскажет.

Читайте Там "Подпольная парцеляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями

Что во Львове называют ге́цой, зеґаром, поляресом

У восемнадцатой подборке предупреждаем: поляресы держите при себе. Особенно, как идете в глоту. И даже как выходите из кнайпы вечером, смотрите налево и направо и не болтайте много. Потому что площадь Рынок "спать не ложится".

трафунок – випадок;

батяри – шибеники, хулігани;

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

балі́кати – балакати;

поля́рес – гаманець;

Потому что точно постигнет вас такой же досадный трафунок, о котором мы упоминали. И даже поликер вам не поможет. Поэтому не пописуйтесь, потому что встретите батяров и даже не заметите, как останетесь без зегарка.

полікер – поліціянт;

пописуватися – хизуватися;

здиба́ти – зустріти;

зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;

Это в лучшем случае. В худшем – еще и без поляреса. И то благодарите, что хоть га́ци вам оставят. Потому что батяры на галабурдах и гецах разбираются как никто. Но под них могут замаскироваться и настоящие сбуи. Те как раз могут легко что-то у вас выманить.

ґа́ці – штани;

галабурда – авантюра;

ґе́ца – жарт;

збуй – розбійник;

загаманити – вкрасти;



Кадр из фильма "Благородные бродяги" / "Планета кино"

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Поликер только разведет руками и скажет, что, пока вы подняли алярм, ваши вещи уже висели где-то на Привокзальной или Левандовке. А про рекомпенсацию вообще забудьте.

алярм – тривога;

рекомпенса́та – відшкодування;

Ну потому что пивовар по тем пяти келишках наливки таки был лишний. Поэтому хорошо думайте, организовывать ли какую бибу на следующей неделе.

біба – бенкет з великою кількістю алкоголю;

бровар – пиво;

йо́йкати – нарікати;

тараба́нитися – тяжко йти;

Так теперь ёйкайте себе на здоровье сколько хотите. Остается разве что тарабанить домой.