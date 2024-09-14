На улицы Львова вышли бранжа и бельферы: кого так называют на галицком говоре

С сентября в школах Львова, как и всей Украины, начался новый учебный год. Неудивительно, что на улицах города Льва вы теперь чаще можете встретить бранжу. Или она вас.

Бельферы же говорят, что это малые батяры и лучше переждать тот шум где-то сбоку. Образование 24 зато в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, что это за люди, почему они так шумят и надо ли их бояться и не идти на шпацер.

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Кто такие бахиры, бельферы и бранжа, которых вы встретите только во Львове

Если вы уже пришли на шпацер на площадь Рынок, можете наблюдать, как бельферы вывели бранжу на небольшую выцечку, чтобы исследовать историю своего города наглядно. Об этом и расскажем вам в нашей пятой подборке, потому что вакации уже прошли и детвора вновь вернулась на учебу в буды.

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

вакації – канікули;

буда – школа;

Но, вместо слушать бельфера, бахиры думают, где бы то достать бомбоны и бальона.

ба́хір, ба́хур (емоц. забарв.) – дитина, хлопець;

бомбо́ни – цукерки;

ба́льон – ґумовий м'яч;

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Бельфер взамен их бештает и предупреждает, чтобы держали клапачку на замке и не рассказывали на людях всякие бздуры.

бе́штати – сварити;

бзду́ра – дурниця;

клапачка – рот;

Но бахуры знают свое. Да и где вы такое видели, чтобы они всю выцечку могли былблаты.

билблати – мовчати;

То бедный бельфер уже десятый раз йойкает, что у него не класс, а батярня, говорит, что они напоминают варьятов и что больше он их на вицечку не поведет.

йо́йкати – нарікати;

батя́рня – збіговисько шибеників;

ва́р'ят – божевільний;

Так смотрите сами: если не хотите наблюдать ту всю комедию, идите лучше в какую-нибудь хорошую ресторацию – переждите ту вицечку там.

А мы в следующей подборке вам расскажем, что такого интересного спряталось в тех ресторациях – только во Львове.