В украинском языке есть немало интересных и колоритных слов. Ими может похвастаться каждый регион нашей страны.
Разнообразие порой поражает. При этом 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает знакомить с интересными и необычными словами, которые можно услышать в Галичине.
Как называют мебель и бытовую технику в Галичине
В сорок пятой подборке со ссылкой на Словарь львовского диалекта подскажем, какие интересные названия мебели и приборов, являющихся атрибутами различных жилищ, можно услышать из уст галичан.
- братру́ра – духовка;
- бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
- желі́зко – праска;
- блят – кухонна плита;
- лю́стро – дзеркало;
Интересно Мы также рассказывали, какие колоритные названия зданий есть в Галичине.
- маґель, маґельниця – пристосування для прасування;
- нака́слик – нічна шафка;
- тримудка – комод;
- шуфляда – шухляда.
Также предлагаем что-то интересное для названий разнообразных предметов:
- вазо́нок – вазон;
- жарі́вка – електрична лампочка;
- фіра́нка – штора;
- фортеп’ян – фортепіано;
- шмата – ганчірка;
- шу́фля – совок, совкова лопата;
Изучайте больше слов из галицкого диалекта
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