Проект 16-летнего школьника из Львовщины Богдана Главацкого получил золотую медаль от жюри международного конкурса European Exhibition of Creativity and Innivation "Euroinvent – 2023". Кроме того, его "умный светофор" также получил еще два спецприза: золотые медали от Молдавского технического университета и Португальской делегации.

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Также Богдан принял участие в конкурсе International Innovation Show "E - NNOVATE - 2023", где получил серебряную медаль от жюри и "золото" Румынского технического университета.

Как ученику удалось создать инновационное изобретение

Воспитанник Львовского технологического лицея и Малой академии наук увлекается программированием с 5 класса. На направление техники его вдохновил научный руководитель Виктор Колдун.

Идея о "умном светофоре" пришла к ученику тогда, когда он увидел сложную ситуацию на дорогах Львова.

К сожалению, у нас во Львове, особенно в историческом центре или вокруг него, есть много улиц, где дома очень плотно пристроены друг к другу, и угол обзора водителей ограничен практически на каждой из них.

– рассказал Богдан.

Главная задача "умного светофора" – сообщить об опасности всех участников дорожного движения. Когда система представляет вероятность опасности, то для всех участников включается красный свет, чтобы они успели затормозить. Когда опасность проходит – светофор работает в обычном режиме.

Устройство Богдан реализовал с помощью Arduino, модифицировав алгоритм, заложенный в системах контроля трафика. Для этого он добавил в программу свой код.

Новая программа имплементируется в существующую систему, то есть воплотить ее в реальность будет легко. Светофор анализирует скорость движения авто, разметку, дорожные знаки и дорожную ситуацию каждые 20 миллисекунд.

Переоборудование одного имеющегося светофора под инновационную систему учащегося стоит всего 100 долларов. Этим летом ученик будет проводить консультации с соответствующими специалистами, чтобы ввести новую систему на уровне города.