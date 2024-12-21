Не только лыжи и санки: у этих зимних средств передвижения есть и другие названия

Украину посыпает снежком, приближаются зимние каникулы – это прекрасное время для зимних забав для детей и взрослых. Давно катались на лыжах или санках?

В снежную погоду можно активно провести время на улице, катаясь на лыжах и санках. 24 Канал предлагает узнать, как еще называют эти средства для передвижения и отдыха.

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Не ограничивайтесь только словом санки

Санки – это зимнее транспортное средство в ряде регионов, где зима длится долго, а также любимое средство для развлечений детей в зимнее время. Сани могут тянуть лошади, олени или собаки.

Название санок определяется их строением и назначением.

Санки / сани / санчата – это небольшие сани, простой конструкции, что используют для развлечения и катания с горки.

"Грынджолы" / "грынджолята" / "грынджолеты" – другое название санок.

"Лубки́" / "залубни" – сани с кузовом, обшитым циновкой ("лубом").

"Глабці", козыркы" – легкие выездные сани со спинкой и загнутым передком, которые тянули лошади.

"Развальни" – низкие широкие сани с боками, расширяющиеся от переда.

"Крылатки" – легкие сани с дугой.

"Подсанки" – небольшие сани, привязываемые к большим при перевозке длинных предметов

"Тобоган" – сани из досок, загнутых спереди без полозьев, что используется для перевозки грузов или катания с горок.

"Акья" – спасательные сани-волокуши, применяемые для эвакуации пострадавших (в частности, в горной местности).

"Рижна́ти сани" (рожнатые сани) – сани с вставленными вертикальными кольями (рожнами) для перевозки сена или дров.

Нарты – узкие сани для собачьих или оленьих запряжек.

Мечтаете проехаться на нартах? / Freepik

Существует и отдельный санный спорт, в котором используют сани боб или скелетон – спортивные сани для езды вниз лицом.

А еще выражение "сесть не в свои сани" означает занимать не свое место на должности или в обществе.

Называйте лыжи и по-другому

Лыжи – устройство в виде дощечек, предназначен для передвижения по снегу, который цепляется на ноги специальными креплениями. Сегодня изготовят лыжи различной формы в зависимости от назначения или вида спорта.

Древнейшие найденные лыжи датируются 5000 лет до нашей эры, их находят в Швеции, Дании, России. А изогнутые лыжи изобрели в 1850 году ремесленники в Норвегии, что значительно ускорило передвижение.

В Украине лыжи известны и под другими, названиями:

"лыжвы",

"полозки",

"снегоходцы",

"нарты",

"лещета".

Языковед Ярослав Рудницкий предлагает называть это спортивное снаряжение "лещетами". Итак, лыжник – "лещетар", лыжный спорт – "лещетарство". В единственном числе – "лещет". "Лещата" – неправильное название, так называется прибор для прессования бумаги.

Становитесь на лыжи! / Freepik

Выбирайте себе средство передвижения по душе и идите наслаждаться снегом!