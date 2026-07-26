"Мамкин сынок": не калькуйте высказывание, потому что имеем более интересный украинский аналог

Часто мы без раздумий переводим русские изречения буквально. Но некоторые из них можно заменить только одним словом.

Каким ответчиком заменить выражение "мамкин сынок", рассказываем со ссылкой на языковед Марию Словолюб.

Как на украинском сказать "мамкин сынок"?

Это словосочетание довольно часто можно услышать в видеороликах из соцмеж – в разъяснениях психологов или жизненных ситуациях о поведении некоторых мужчин, очень зависящих от мнения своей матери. А именно название – "мамкин сынок" или "маменькин сынок".

Выражение "мамкин сынок" – это калька из русского "маменькин сынок" . В современном украинском языке он распространен, однако не удельным.

Языковед Мария Словолюб советует использовать украинские соответствия, которые давно существуют в нашем языке.

В зависимости от контекста можно сказать:

мамчин синок – если речь идет о буквальном украинском переводе;

мамій или мамчич – разговорное название человека, который слишком привязан к матери;

пестун / пестій – как ребенок, которому ни в чем не отказывали;

мазунчик /мазун /мазій – когда хотим подчеркнуть, что человека чрезмерно опекают и балуют.

Если же нужно передать значение взрослого человека, который не может принимать решение без мамы, лучше описать это без кальок:

надто залежний від матері ;

; під маминим крилом ;

; мамин улюбленець.

Как по-украински "мамкин синок": смотрите видео

В пользу удельных украинских форм говорят и фамилии Мамий, Мазий, Мазун и Мамчич . Они свидетельствуют о том, что именно такие слова были привычны для наших предков.

Кстати, если уж образовывать присвоенное прилагательное от слова "мама" , то по правилам украинского языка он будет иметь форму - "мамчин" , а не "мамкин" .

Дело в том, что при создании присвоенных прилагательных в украинском языке происходит чередование согласных . В частности, к перед суффиксом -ын (-ин) переходит в ч :

дочка → доччин;

бабка → бабчин;

мамка → мамчин.

Именно поэтому форма "мамкин" противоречит законам украинской фонетики и словообразования и является результатом влияния русского языка. Если употреблять это выражение, то нормативной будет форма "мамин сынок" , хотя лучше выберите один из предложенных вариантов.