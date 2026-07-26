Яким відповідником замінити вислів "мамкін синок", розповідаємо з посиланням на мовознавицю Марію Словолюб.
Як українською сказати "мамкін синок"?
Це словосполучення досить часто можна почути у відеороликах із соцмеж – у роз'ясненнях психологів чи життєвих ситуаціях про поведінку деяких чоловіків, які дуже залежать від думки своєї матері. А саме назву – "мамкін синок" чи "мамєнькін синок".
Вислів "мамкін синок" – це калька з російського "маменькин сынок". У сучасній українській мові він поширений, однак не є питомим.
Мовознавиця Марія Словолюб радить використовувати українські відповідники, які давно існують у нашій мові.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Залежно від контексту можна сказати:
матусин синок – якщо йдеться про буквальний український переклад;
мамій чи мамчич – розмовна назва людини, яка надто прив'язана до матері;
пестун / пестій – як дитина, якій ні у чому не відмовляли;
мазунчик / мазун / мазій – коли хочемо підкреслити, що людину надмірно опікають і балують.
Якщо ж потрібно передати значення дорослої людини, яка не може ухвалювати рішення без мами, краще описати це без кальок:
- надто залежний від матері;
- під маминим крилом;
- мамин улюбленець.
Як українською "мамкін синок": дивіться відео
На користь питомих українських форм промовляють і прізвища Мамій, Мазій, Мазун та Мамчич. Вони є свідченням того, що саме такі слова були звичними для наших предків.
До речі, якщо вже утворювати присвійний прикметник від слова "мама", то за правилами української мови він матиме форму – "мамчин", а не "мамкін".
Річ у тім, що під час творення присвійних прикметників в українській мові відбувається чергування приголосних. Зокрема, к перед суфіксом -ин (-ін) переходить у ч:
- дочка → доччин;
- бабка → бабчин;
- мамка → мамчин.
Саме тому форма "мамкин" суперечить законам української фонетики й словотвору та є наслідком впливу російської мови. Якщо вже вживати цей вислів, то нормативною буде форма "мамчин синок", хоча ліпше оберіть один із запропонованих варіантів.