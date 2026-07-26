Каким ответчиком заменить выражение "мамкин сынок", рассказываем со ссылкой на языковед Марию Словолюб.

Как на украинском сказать "мамкин сынок"?

Это словосочетание довольно часто можно услышать в видеороликах из соцмеж – в разъяснениях психологов или жизненных ситуациях о поведении некоторых мужчин, очень зависящих от мнения своей матери. А именно название – "мамкин сынок" или "маменькин сынок".

Выражение "мамкин сынок" – это калька из русского "маменькин сынок" . В современном украинском языке он распространен, однако не удельным.

Языковед Мария Словолюб советует использовать украинские соответствия, которые давно существуют в нашем языке.

В зависимости от контекста можно сказать:

мамчин синок – если речь идет о буквальном украинском переводе;

мамій или мамчич – разговорное название человека, который слишком привязан к матери;

пестун / пестій – как ребенок, которому ни в чем не отказывали;

мазунчик /мазун /мазій – когда хотим подчеркнуть, что человека чрезмерно опекают и балуют.

Если же нужно передать значение взрослого человека, который не может принимать решение без мамы, лучше описать это без кальок:

надто залежний від матері ;

; під маминим крилом ;

; мамин улюбленець.

Как по-украински "мамкин синок": смотрите видео

В пользу удельных украинских форм говорят и фамилии Мамий, Мазий, Мазун и Мамчич . Они свидетельствуют о том, что именно такие слова были привычны для наших предков.

Кстати, если уж образовывать присвоенное прилагательное от слова "мама" , то по правилам украинского языка он будет иметь форму - "мамчин" , а не "мамкин" .

Дело в том, что при создании присвоенных прилагательных в украинском языке происходит чередование согласных . В частности, к перед суффиксом -ын (-ин) переходит в ч :

дочка → доччин;

бабка → бабчин;

мамка → мамчин.

Именно поэтому форма "мамкин" противоречит законам украинской фонетики и словообразования и является результатом влияния русского языка. Если употреблять это выражение, то нормативной будет форма "мамин сынок" , хотя лучше выберите один из предложенных вариантов.