Не только "маргаритка": как еще красиво назвать по-украински этот цветок

В разных языках названия растений известны и по характерным внешним признакам, и по ботаническим наименованиям. Кое-где известны оба, а часто – лишь одно, хотя другое может быть более интересным.

Как еще на украинском называть цветок "маргаритку"

Есть цветы громкие, хорошо известные цветы, которые чаще всего хотят в букеты – розы, пионы, орхидеи. А есть маргаритка – маленькая, скромная, но с удивительно интересной историей. И даже ее название скрывает больше, чем кажется.

Слово "маргаритка" пришло к нам через европейские языки и имеет очень красивые корни. Оно происходит от греческого margarites – "жемчужина". И это не случайно: маленькие белые лепестки в несколько рядов с желтой серединкой действительно напоминали людям рассыпанные по траве жемчужины. Хотя сегодня они – белые, розовые, красные или двухцветные, а цветок некоторых сортов напоминает больше помпон чем ромашку.

Латинское название маргаритки – Bellis perennis. Здесь тоже спрятана изюминка:

Bellis означает "красивая", "красивая";

perennis – "вечная", "многолетняя".

То есть буквально – "вечно прекрасная".

Мы привыкли к слову "маргаритка", но в украинском языке этот цветок называли еще и по-другому: стокротка, білоквітка, роменець, а иногда даже "вічнець". Самое распространенное народное название именно – стокротка.

Слово стокротка происходит из польского stokrotka, образованного от stokroć ("сто раз", "сто крат"). И действительно название очень красноречивое: будто "сто крат" цветет, потому что цветы действительно могут цвести долго и обильно или от количества лепестков – стократное количество лепестков.

В словарях вы найдете оба названия – и маргаритка, и стокротка. Два названия фигурируют и названиях рассады или семян. Впрочем языковеды отмечают, что стокротка больше и ближе украинскому языку, было распространено раньше, поэтому его можно считать более исконным.

Есть и еще одна интересная деталь: маргаритка относится к семейству астровых – то есть она родственница подсолнечника и ромашки. Хотя внешне кажется совсем хрупким, этот цветок очень выносливый: легко переносит прохладу и может цвести почти до морозов.

И это очень подходит его символике. В европейской традиции цветок символизирует: чистоту, искренность, невинность, верность в любви, новое начало.

Вот так маленькая маргаритка оказывается не просто "цветочком с клумбы", а настоящей языковой путешественницей – от греческих "жемчужин" до украинских стокроток. И, видимо, именно поэтому люди любят его уже сотни лет: в нем нет пышности, зато есть что-то очень теплое и живое.

И это не единственный случай, когда мы знаем и пользуемся двумя названиями растения; ирис – петушки, гладиолус – косарик, василёк – блават и другие.

Нет ничего страшного в использовании двух названий, как есть в наших словарях, но избегайте россиянизмов, которые мы знаем из-за длительного навязывания. О характерных ошибках-русизмах в названиях цветов мы писали ранее.