Маша, Маруся или Мария: как правильно сказать это имя на украинском

Одно из самых популярных имен – Мария, в украинском языке имеет свои ласкательные варианты, которые отличны от других языков.

Какое происхождение, значение и украинские ласкательные формы имени Мария, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Википедию".

Смотрите также Карина или Карина: какая версия имени правильная

Что означает имя Мария?

Имя Мария одно из самых распространенных в мире на протяжении многих веков. Оно присутствует в каждом языке, почти без изменений или некоторыми трансформациями, которые впоследствии стали отдельным именем. В Англии – это Мэри, Мэрилин или Мериот, в Германии – Марихен, Марике, во Франции – Манон, Мариэль, в Испании – Марита, в Италии – Мариэлла, в Чехии – Марика, в Швейцарии – Майя, в Грузии – Ламара, в Ирландии – Мойра.

Имя Мария имеет библейские корни. Оно происходит от древнееврейского Miryam, что толкуется как – "горькая", "печальная", но также в христианской традиции приобрело значение "избранная", "благодатная".

Упоминания об этом имени можно найти в Библии. И самыми почитаемыми святыми являются Дева Мария – Мать Иисуса Христа и Мария Магдалина.

В славянскую традицию имя попало через греческую форму – Μαρία и латинскую Maria. Свое распространение во всей Европе и почитание к имени получило благодаря Пресвятой Богородице.

Это имя часто берут вторым для двойных имен – Анна-Мария, или при крещении, если светское имя очень экзотическое.

В украинской культуре Мария – символ чистоты, материнства и духовной силы. Это одно из самых распространенных женских имен, которое имеет много вариантов и ласкательных форм, которые добавляют тепла и нежности имени:

Марийка,

Маричка,

Мариченька,

Маричейка,

Маруся,

Маня,

Маруня,

Марунечка.

Эти формы не только уменьшают имя, но и передают эмоциональный оттенок – любовь, нежность, близость.

Маруся – народная форма, очень распространена в песнях и фольклоре – "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки – молодиці, а там Маруся чорнява сидить".

– народная форма, очень распространена в песнях и фольклоре – "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки – молодиці, а там Маруся чорнява сидить". И даже вариант – Маричейка отраженное в топонимах, – озеро в Карпатах.

отраженное в топонимах, – озеро в Карпатах. Маричка – нежная форма, известна из поэзии и песен – "Ой, Маричка чичери".

А вот варианты – Маша, Машуня, Машаня, – это варианты характерные для русского языка как для других женских имен (Даша, Юляша, Кариша, Мариша), так и для мужских (Саша, Миша, Яша).

Ласковые формы на украинском не только украшают имя, но и отражают богатство нашего языка и способность передавать тончайшие оттенки чувств.