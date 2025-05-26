Об одном из самых популярных имен в мире, которое приобрело различные трансформации в языках и культурах мира, – Сашу или Шуру, рассказывает 24 Канал.

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Кто же такая Шура / Саша

Вероятно, и среди ваших знакомых есть владельцы имен Саша и Шура. Но это и женская, и мужская версия имени. И даже спорят языковеды, какой вариант возник раньше.

Полная версия имени – Олександра. Это одно из древнейших имен и исследователи спорят о его происхождении.

Существуют персидская, древнегреческая, христианская и с языка санскрит версии происхождения. Но во всех вариантах значение имени означает – "мужественная", "сияющая", "сильная" и "защитница".

Интересно, что имя Александра упоминается еще в крито-микенской культуре (XV–XII веке до нашей эры), а впоследствии распространилось в Древней Греции и Римской империи. В древнегреческой мифологии прозвище Ἀλέξανδρος носит Парис, а Ἀλέξανδρα – его сестра Кассандра.

В христианской традиции получило распространение благодаря святой Александре Римской, которая считается покровительницей семьи и брака.

Интересно, что для многих языков характерно звучание и мне через букву "А" – Александра. В итальянском языке Алессандра, в испанском – Алехандра, в португальском – Алесандра. А вот в английском – Алекса или Алексис. И само написание латиницей может быть через "К" и через "Х" – Aleksandra или Alexandra. А еще есть измененные производные формы – Сандра, Сандрина, Сандрия, Сандриния, Кассандра, Лекси, Лесси, Лясандра, Искандера, Шулико.

Однако, в украинском произношении, вследствие несвойственности начального звука "а", произошла замена его на "о". Поэтому, на украинском – только Олександра и это уникально!

И даже уменьшительно-ласкательные формы у нас другие – Саня, Сяня, Сянька, Сюня, Олеся и Леся. Они более мягкие и без шипящих звуков.

Можно встретить и версию имени Олександрина (на русском – Александрина), которое бытовало на территории Российской империи.

А потому версии – Шура, Шурена, Алексюша, Сашура, Сашулик, и даже Саша и Сашка – это русскоязычные формы, навязываемые нам долгое время. Как и в случае с именем Маша.

Хотя Саша/ Сашка/Сашуня и Шура/Шурочка стали для нас привычными, но попробуйте обратиться на украинском.

Это имя имеет сильную энергетику, что часто придает его обладательницам харизматичность, независимость и лидерские качества, а потому и подход к обращению тоже можно изменить.