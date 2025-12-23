Какой вариант написания имени – "Карина" или "Каріна" правильный на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Как пишется?".
Какой вариант написания правильный – Каріна или Карина?
В украинском языке есть два варианта написания женского имени – "Карина" и "Каріна". Поэтому возникает сомнение, какой из этих вариантов правильный.
В современном украинском правописании оно считается более распространенным и соответствует международной форме. Так же имя пишется в итальянском, испанском, немецком языках.
В документах, свидетельствах о рождении чаще всего фиксируется именно форма – "Каріна".
О варианте "Карина", есть две версии происхождения. Первый, что оно возникло в результате прямой транслитерации из русского языка, где окончание -ина является привычным.
Вторая – некоторые утверждают, что именно такая форма является фонетически ближе для украинского языка, как в варианте с именем Марина.
Итак, с точки зрения украинской языковой нормы правильнее и устойчивее – Карина. Но если в паспорте или свидетельстве о рождении записано Карина, то именно эта форма будет юридически правильной для конкретного человека.
Такое имя может сохраняться как индивидуальная форма, если родители так записали имя в официальных документах. И важно этот момент учесть при переводе имени для международных документов.
Украинские уменьшительные формы имени – Каринонька, Кариночка, Рина.
Что означает имя Карина / Freepik
Каково происхождение имени Карина?
"Википедия" приводит несколько версий происхождения этого имени.
От древнеримского мужского имени Carinus, а женская форма Carina и означает "милая", "дорогая", "приятная".
От греческого имени Коринна – "девушка".
Существует и арабская версия – от имени "Карима" – "щедрая", "благородная".
Советская и российская антропонимика предложила вариант происхождения имени Карина из латыни – от слова carina – "киль корабля".
В Скандинавии распространен вариант написания Karin, Karen, и его выводят от имени Екатерина.
Какую бы из версий происхождения вы не выбрали, имя существует. А вариант написания выбирают родители, хотя для международной версии правильным является именно – Карина.