Маслина или оливка: разбираемся, как правильно назвать этот популярный во всем мире плод

Иногда мы так привыкаем к названиям и словам, что не пытаемся узнать правдивы ли они. А история может вас удивить.

Действительно ли слова оливка и маслина обозначают разные продукты, рассказывает 24 Канал.

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Какая разница между оливками и маслинами

Этот заморский деликатес стал уже привычным для большинства украинцев. Но до сих пор есть путаница с тем, едим мы оливки или маслины.

І оливки, і маслины – это плоды одного дерева: оливы европейской (Olea europaea), которой насчитывают более 150 сортов. Однако, в мире их не обозначают разными словами, а называют одним – olives.

В чем же разница? А разные слова возникли в советское время и бытует на постсоветском пространстве. Именно в этих странах оливка – это зеленые или желтоватые плоды, которые еще недозрелыми собирают с деревьев.

А маслина – спелые плоды темно-фиолетового, сине черного или красновато-коричневого цвета.

Стоит знать, что слово "маслина" русскоязычного происхождения. Поскольку один из продуктов, который изготавливают из оливок – в русском языке звучит как "оливковое масло", а в украинском – "оливкова олія". Вероятно – именно так и образовалось слово маслина, потому что и логики в том, почему на дереве олива – растет маслина – нет. Кроме того, во многих русскоязычных видео на эту тему отмечают, что такое разделение в названиях существует "только в русскоязычных странах". А стоит ли нам до сих пор его использовать?

Заметим, что в украинском языке словом "масло" обозначают продукт изготовленный из молочных сливок.

Поэтому, такое разделение навязано. И приятно, что все чаще на ценниках в магазинах мы видим:

оливка зелена,

оливка черна,

оливкова олія.

Однако, если речь идет о готовом продукте, то темный цвет оливок зависит от их обработки при изготовлении или даже добавления красителя.

Учтите, что свежие оливки несъедобные и очень горькие. А полезные вкусовые качества приобретают после длительного вымачивания в воде, соляном рассоле, вялении или ферментации.

Олива еще с античных времен наделена глубоким почетом и символизмом. В античной Греции ее связывали с богиней Афиной. Священная роща в Олимпии была из оливковых деревьев из них изготавливали и изображения богов. Оливковые ветви подавали победителям спортивных соревнований, солдаты несли венки из веток оливы в триумфальных шествиях.

А сегодня оливковая ветвь – символ мира, а в исламе – дерево жизни. Оливковая ветвь и геральдический символ, который есть на многих гербах и эмблемах. На эмблеме Всемирного конгресса сторонников мира изображен голубь, несущий оливковую ветвь.