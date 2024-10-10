Скучно не будет: Малая академия наук предлагает изучать математику нестандартно

Изучение математики может проходить интересно, живо и нестандартно. Особенно, если ее изучать через квесты и головоломки.

МАН Украины предлагает необычный подход к изучению математики, чтобы заинтересовать школьников к изучению этой науки.

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Как изучать математику по-другому

Лаборатория математических наук НЦ МАН Украины внедряет интерактивный видеокурс "Математика. Головоломки" - это образовательная программа для учителей, которая состоит из 4 учебных модулей, направленных на развитие нестандартного мышления и углубление интереса к математике.

Курс предлагает популяризировать науку через необычное представление информации – разнообразные головоломки и математические задачи, выходящие за пределы традиционной школьной программы: от иллюзий и фокусов до парадоксов и квестов.

Короткие, до 10 минут, видеоролики знакомят с историей головоломок, их типами, видами, структурой. А также, советуют как их использовать в обучении и как закладывать определенное учебное задание.

Больше о головоломках: смотрите видео

Данный проект направлен на то, чтобы сделать математику ближе к детям! Эксперты МАН делятся полезными инструментами, а еще подскажут учителям, как вдохновлять учеников к обучению, быть для них менторами и друзьями.

Улучшить знания по математике является важным моментом. Поскольку, согласно результатам тестирования учащихся 6-8 классов, проведенного ДСЯО в мае 2024 года, у восьмиклассников есть снижение средних результатов по математике.