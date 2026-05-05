НМТ – на пороге: сделают ли математику выборочным предметом

В этом месяце начинается национальный мультипредметный тест. Участники будут сдавать четыре предмета, из которых три являются обязательными.

Среди таких – математика. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью УП рассказала, могут ли этот предмет переместить в выборочные.

Может ли стать математика предметом на выбор?

Вакуленко отметила, что математика – в списке обязательных предметов УМТ, ведь соответствующие знания свидетельствуют о способности мыслить и овладевать информацией. А эти навыки необходимы для успешного обучения на всех специальностях. Поэтому даже после дискуссий о том, что задания могут быть тяжелыми, этот предмет до сих пор как обязательный на мультитесте.

Те, кто усвоили школьную программу по математике минимум на уровне седьмого класса, точно будут иметь проходные баллы,

– уверяет Вакуленко.

И говорит, что полученный балл станет результатом обучения в школе и настойчивости.

Если поступающий планирует учиться в одном из самых престижных университетов Украины и хочет получить результат 180+, то нужно самостоятельно дополнительно проработать материалы,

– уточняет она.

Что изменилось, если сравнить с 2025 годом?

Руководительница Центра также отметила: если сравнить с 2025 годом, несколько изменилась концепция коэффициентов, которые применяют к результатам предметных тестов НМТ.

Те поступающие, которые выбрали специальности, связанные с математикой, имеют более высокий коэффициент,

– уточнила она.

И добавила: кто выбрал направления, связанные с искусством, творчеством, филологией и т.д., будет иметь коэффициент меньше чем в предметах, ближе к их специальности.

Вакуленко также говорит, что отдельные пропущенные темы не повлияют на результаты поступления, если участник НМТ успешно сдал другие предметы.

Важно! Основная сессия НМТ начинается 20 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная будет с 17 по 24 июля.

Станет ли математика выборочной для поступающих-гуманитариев?

Также Вакуленко рассказала, могут ли сделать математику выборочным предметом для поступающих на гуманитарные направления. Она говорит, что такой вариант пока не рассматривают.

Математика и язык – это хорошие предикторы успешного обучения на любой специальности,

– отмечает она.

И добавляет, что сейчас надо уметь анализировать информацию. В частности, работать с таблицами, графиками, диаграммами и тому подобное.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Почему в прошлом году возник скандал из-за математики на НМТ?

В прошлом году многие участников УМТ жаловались на сдачу математики. В частности, возмущались будущие художники и заявляли, что математика ей в дальнейшем не нужна. Также отмечали: в случае провала по этому предмету, двери в украинские вузы для них закрыты. Поэтому они рассматривали выезд за границу.