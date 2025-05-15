500 школ уже подключили к образовательной экосистеме Мрия

К Государственной цифровой образовательной экосистеме Мрия по состоянию на май 2025 года присоединились 500 школ из 18 областей Украины. До конца этого года присоединятся еще тысячи учебных заведений.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. После этапа пилотирования в 40 школах к Мрии начинают подключаться как крупные городские лицеи, так и небольшие сельские школы с несколькими десятками учеников.

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Сколько школ присоединились к Мрии

Часть учебных заведений ранее работала с другими цифровыми инструментами, другие – переходят на Мрію после использования бумажных журналов. Сейчас команда платформы уже получила примерно 4 тысяч новых заявок на присоединение.

К Мрие уже подключились 500 школ. Каждое из этих учебных заведений получает доступ к технологиям, которые трансформируют образовательный процесс. Для родителей и детей – это удобное приложение, которое упрощает процесс обучения. Для учителей – портал и приложение, что устраняет бюрократию и облегчает взаимодействие с учениками до одного клика. А для государства Мечта – это данные о системе образования, на основе которых можем принимать эффективные управленческие решения

– отметил вице-премьер Михаил Федоров.

И добавил: сейчас каждая желающая школа может подключиться к Мрии в несколько кликов и создать все условия для самореализации детей.

По словам главы МОН Оксена Лисового, цифровые решения в образовании – это свобода для учителей и комфорт для учеников.

Что такое Мрия Это вебпортал и мобильное приложение, где пользователи и пользовательницы имеют план дня, конструктор расписания, динамику достижений, чаты, библиотеку персонализированного контента от ведущих образовательных платформ, Мрия ID и многое другое. Пилотирование Мрии началось в сентябре 2024 года и происходило в 6 областях Украины: в прифронтовых городах и горных селах, в школах с полностью дистанционным форматом обучения и в тех, которые учатся оффлайн в укрытиях.

Как присоединиться к Мрии

Заявку на подключение к Мрии могут подать как отдельные учителя и администрации школ, так и органы местного самоуправления – с целью ознакомления учебных заведений города, общины или области с возможностями экосистемы.

Каждая школа принимает решение о подключении самостоятельно после встречи-знакомства. Далее команда Мечты сопровождает школу на всех этапах: организует обучение, помогает с настройками и оказывает постоянную поддержку после внедрения образовательной экосистемы в учебном заведении.