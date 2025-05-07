Учеба с Мрией: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и устойчивостью

В апреле в Украине заработало государственное образовательное приложение Мрия для всех школ. Это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.

Мрия не только упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, но и добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и обеспечивает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей, пишет 24 Канал. Приобщиться можно бесплатно, добровольно и с любого уголка страны.

Это интересно "Мрия" для учеников, учителей и родителей: как и когда заработает образовательное приложение для всех школ Украины

Многие ученики и учителя уже почувствовали преимущества пользования Мрией. Приложение не только упростило им жизнь во время войны, но и позволило не потерять связь друг с другом. Теперь они демонстрируют на собственном примере, как улучшить свой учебный процесс, чтобы иметь время на создание научных изобретений, которые меняют наше общество.

Какие интересные идеи можно почерпнуть для себя и активно применять на практике, рассказываем на примерах педагогов и школьников, которых на новые свершения, несмотря на обстоятельства, вдохновила Мрия. И навсегда изменила их жизнь на обучение.



Геймификация в Мрии / Инфографика Минцифры

Истории педагогов и школьников, которые вдохновляют на изменения

Сохранить связь и информацию

Любовь – директор Гуляйпольской школы, которая из-за российской агрессии осталась без стен, но не без учеников и учениц. Среди главных вызовов было: наладить работу команды на расстоянии, сохранить связь с родителями и обеспечить непрерывное обучение учеников и учениц. Эти трудности побудили присоединиться к бета-тесту Мрии.

Мрия создала условия для эффективной организации дистанционного обучения. Упростила работу учителей, улучшила коммуникацию между всеми участниками образовательного процесса, помогает в поддержке и развитии детей. И, конечно, уменьшила бумажную бюрократию,

– говорит директор.

Также в Мрии она видит статистику работы всех учителей, их календарно-тематические планы, динамику обучения учащихся.

Для учителей любимыми функциями являются заполнение электронных журналов, возможность автоматически загрузить календарно-тематическое планирование на весь учебный период, автоматический подсчет среднего значения результатов обучения, особенно по группам результатов в 5 – 7 классах НУШ,

– уточняет она.

Директор Гуляйпольской школы / фото Мрии

Ученики создают роботов

А в воспитательном комплексе под Запорожьем учитель информатики Вадим Рабешко вдохновляет детей создавать роботов, осваивать программирование и использовать технологии на пользу обществу. Его воспитанники также участвуют в соревнованиях по робототехнике. Вадим тоже активно использует 3D-принтер для учебных проектов.

Я хочу, чтобы дети не просто пользовались технологиями, но и понимали, как они работают, и даже создавали собственные решения,

– признается учитель.

Вадим также – администратор учебного процесса в Мрии: он публикует расписание, учебные планы, помогает коллегам разобраться с новыми технологиями. Особенно поддерживает коллег, которым сложно адаптироваться к цифровым изменениям.

Учитель Вадим Рабешко / фото Мрии

Школьники становятся авторами научных открытий

Учитель физики и астрономии Денис Полевиченко в селе Михайловка, что в Запорожье, учит детей не только по учебникам и параграфам, но и с телескопом и камерой для фиксации небесных тел. Школьники даже имеют возможность создавать настоящие научные открытия. Они уже вместе с учителем создали научную работу для Малой академии наук. В команде смогли модифицировать телескоп и даже разработали устройство, которое автоматически вращает его вслед за небесными телами. До этого приходилось вручную настраивать направление.

Работы учеников Полевиченко не раз получали призовые места на конкурсах МАН. Например, они исследовали "вибрацию" Луны – явление, из-за которого с Земли можно увидеть чуть больше, чем половину ее поверхности. Или же анализировали, как нагреваются и охлаждаются современные строительные панели. И даже рассчитывали диаметры лунных кратеров.

Учитель также в преподавании активно использует 3D-принтер. Он не только вдохновляет учеников на исследования, но и сам постоянно учится. Его мечта – создать в школе современный STEM-центр, где дети не просто будут изучать физику и астрономию, но и смогут строить собственные экспериментальные установки.

Учитель Денис Полевиченко / фото Мрии

Школьник создает будущее технологий

Виталий Рабешко на собственном примере демонстрирует, как параллельно с обучением можно создавать собственные технические разработки, программировать роботов и принимать при этом участие во всеукраинских соревнованиях.

Ученик 10-А класса уже стал призером олимпиад по информатике, участвовал в технофестивалях и получал награды за достижения в робототехнике. Признается: робототехника предоставляет ему возможность создавать что-то новое, решать сложные задачи и воплощать идеи в жизнь. Реализация смелых идей позволяет ему двигаться к карьере инженера и разработчика.



Ученик Виталик / фото Мрии

"Учитель не должен указывать, а направлять"

Анна Перегон преподает биологию и химию сразу в двух школах. Одна из них – в Гуляйполе в Запорожской области, не так далеко от линии фронта. Поэтому она поддерживает учеников, ведь сама знает, как это – переезжать через боевые действия. Поэтому учит учеников не только получать знания, а их доверять и уважать. На ее уроках дети не боятся ошибиться, ведь она убеждена: "Учитель не должен указывать, а направлять".

Анна говорит: использование Мрии значительно упрощает ее работу – благодаря удобным колонкам в журнале, автоматическому подсчету оценок и календарному планированию ей удается быстрее справиться с работой для 12 классов, чем с 6 в школе, которая использует другую платформу.

Несмотря на то, что ей приходится постоянно мониторить ситуацию и решать, или бежать в укрытие во время авиаударов по Запорожью управляемыми авиабомбами, она не прекращает преподавать. Потому что для нее обучение – это не просто передача знаний, а возможность быть рядом с теми, кто в этом нуждается.

Учительница Анна Перегон / фото Мрии

Не пропустить дедлайн

10-классник Максим Заборский из-за войны вместе с мамой и старшим братом уехал в Германию. Однако продолжает обучение в родном лицее дистанционно. При этом сохраняет высокий уровень достижений, а свободное время посвящает спорту. За оценками следит через приложение Мрия. Также отмечает там выполненные домашние задания и использует план дня, чтобы организовать свое время. Это помогает ему держать фокус и не пропускать дедлайнов.

Ученик Максим / фото Мрии

Сохранять фокус на будущем

Елена Селютина – директор Никопольского лицея. В начале войны занималась эвакуацией детей. Впоследствии учебное заведение начало работать дистанционно, однако дети и учителя были "разбросаны" не только по Украине, но и за ее пределами. Поэтому она понимала: один из ключевых вызовов – обеспечить сохранность данных, чтобы дети имели доступ к своим табелям, оценок, расписания.

Мрия стала ответом на многие запросы. Елена вспоминает: увидела объявление о пилоте проекта в соцсетях и подала заявку. Она стремилась, чтобы в школе был инструмент, который позволяет работать при любых условиях.

Как мама, которая сама пользуется Мрией, Елена отмечает ее удобство. Она следит за успеваемостью дочери, сопоставляя расписание с обучением в польской школе.

Мрия – это не только об оценках. Это о связи. Во время, когда за окном взрывы, она дает возможность детям и учителям работать дальше,

– заключает Елена.

Ведь лицей работает в условиях постоянных обстрелов. Елена контролирует, все ли учителя на связи, и, если нужно, помогает коллегам. Ее история – пример того, как даже в самых сложных условиях можно сохранять фокус на будущем.

Директор Елена Селютина / фото Мрии

Поддержка перед поступлением

11-классница Пелепецкая Дарья переехала из временно оккупированного Энергодара в Южноукраинск. Мечтает заниматься журналистикой. Выпускной год для нее – это не только подготовка к экзаменам, но и новые вызовы. Новый город, воздушные тревоги, уроки в укрытиях. Несмотря на это, школьница не теряет фокус. В этом ей помогает Мрия. Ученица пользуется приложением, чтобы отслеживать динамику достижений, следить за домашними заданиями и планировать свое время.

Ученица Дарья / фото Мрии

Справиться с нагрузкой

Елена Семенюк живет между двумя городами. Ее родной Вознесенск стал форпостом на Николаевщине, когда началось полномасштабное вторжение. Теперь она преподает английский в Южноукраинске. Также является классной руководительницей седьмого класса, но регулярно возвращается в родной город, чтобы быть рядом с семьей.

В этом году ее класс одновременно перешел на НУШ и начал работать с Мрией. Образовательная экосистема помогает учительнице справиться с нагрузкой: все оценки, планы и задания теперь в одной экосистеме. Говорит, что так выставить оценки стало значительно проще.

Мрия также облегчила общение с родителями: теперь вся информация доступна онлайн. Ее ученики из Мрии узнают домашние задания и расписание. Это помогает им лучше планировать время и организовывать обучение.

Учительница Елена Семенюк / фото Мрии

Эти истории еще раз подчеркивают, как важно даже в сложное время не потерять шанс на обучение и связь с родными. А благодаря технологиям Мечтать, постоянно развиваться и воплощать свои мечты в жизнь еще со школьной парты.