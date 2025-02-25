Часть студентов-медиков не сможет получить диплом о высшем образовании

Часть студентов-медиков в Украине больше не сможет получать дипломы о высшем образовании. Речь идет о тех, которые не сдадут лицензионные экзамены КРОК.

Так, с 2024 года в соответствии с требованиями закона "О высшем образовании" в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) реализована "блокировочная" функция, что не позволяет недобросовестным учебным заведениям заказывать документ о высшем образовании для соискателей, которые не сдали Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ). Об этом ZN.UA рассказала директор Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины Леся Олейник, отмечает 24 Канал.

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Кто из студентов-медиков не получит диплом о высшем образовании

Теперь диплом не может быть сформирован, если в системе ЕГЭБО отсутствует информация о положительном результате сдачи КРОК. В 2025 году эту функцию распространят и на бакалавров, и на студентов профессионального предвысшего образования.

Это является важным механизмом контроля, что делает невозможным нарушение образовательных стандартов и гарантирует, что диплом получают только те выпускники, которые продемонстрировали надлежащий уровень знаний и профессиональной подготовки,

– заявила Олейник.

И добавила, что в предыдущие годы фиксировали случаи выдачи дипломов студентам, которые не сдали экзамены КРОК. Например, в одном из учебных заведений в дипломе открыто отметили, что студент "КРОК не сдавал". В колледжах часто выдавали дипломы без экзаменов КРОК.

Это вызвало значительное возмущение и побудило МОНУ принять более жесткие меры для предотвращения таких нарушений. С тех пор контроль над выдачей дипломов был значительно усилен,

– уточнила руководитель Центра тестирования.

Интересно! Экзамены КРОК (ЕДКИ для медиков) обязательны для подтверждения профессиональной квалификации будущих медицинских работников в Украине. Они состоят из нескольких этапов (КРОК 1, КРОК 2, КРОК 3), охватывающих теоретические знания по фундаментальным и клиническим дисциплинам.

Почему это важно для нашей медицины

Олейник называет такое решение очень важным шаг для украинской медицины.

Во-первых, это гарантия того, что к работе в больницах будут допущены только настоящие специалисты, которые действительно обладают необходимыми знаниями. Во-вторых, это существенно снижает уровень коррупции в сфере медицинского образования – если раньше можно было получить диплом обходными путями, то сейчас это почти невозможно. И, конечно, соответствие международным стандартам: наши врачи должны быть конкурентоспособными не только в Украине, но и в мире,

– говорит она.

И добавляет, что экзамены КРОК остаются важным элементом контроля качества медицинского образования и инструментом, который гарантирует безопасность общества.

Мы проводим экзамены за рубежом, и международные партнеры высоко оценили наши тестовые задания и обращаются к нам с просьбой, чтобы использовать наши тестовые задания для тестирования соискателей по всему миру,

– признается Олейник.

И добавляет, что в ближайшие годы планируют дальнейшее совершенствование экзаменов КРОК. Акцент будет на усилении мер по противодействию нарушениям и повышении качества тестовых заданий.