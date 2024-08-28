Медосмотр перед школой: каких врачей должны посетить ученики и учителя
На следующей неделе стартует новый учебный год. Ученики и учителя должны накануне пройти медицинский осмотр.
Соответствующие справки нужны даже отдельным абитуриентам. Каких врачей надо посетить для получения соответствующей справки, рассказывает Образование 24.
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Как происходит медосмотр школьников
Медосмотр школьники должны проходить обязательно. Родители при этом должны предоставить учебному заведению справку о состоянии здоровья ребенка. Для этого надо посетить педиатра или семейного врача для общего осмотра ребенка. Также может понадобиться осмотр у профильных специалистов. В частности таких как:
- детский хирург – по хирургическим патологиям;
- детский ортопед-травматолог – оценивает состояние опорно-двигательного аппарата;
- детский офтальмолог – проверяет зрение ребенка;
- стоматолог – оценивает состояние зубов и десен;
- детский эндокринолог – осуществляет осмотр функционирования эндокринной системы;
- гинеколог (для девочек подросткового возраста) – оценивает состояние репродуктивной системы.
Медицинскую справку № 086/о необходимо предоставить только школьникам, которые будут учиться очно или в пределах смешанной формы.
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Как происходит медосмотр учителей
Центр общественного здоровья МОЗ Украины проинформировал, что с 1 октября 2024 года обновят требования к организации и проведению профилактических медосмотров работников некоторых профессий. За обязательные медосмотры работников должен платить работодатель. Для педагогов бюджетных учебных заведений работодателями являются государство и органы местного самоуправления в частности.
В соответствии с изменениями в законодательстве, перечень обязательных медосмотров обновили. Они содержат общий анализ крови и мочи, глюкозу крови, физикальные обследования, измерения артериального давления, осмотр у врача-психиатра. Также рентгенологическое обследование органов грудной клетки и вакцинацию.
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Нужна ли медицинская справка абитуриентам
Для большинства специальностей в вузах не нужна медицинская справка для поступления, но есть исключения. Каждый ЗВО может устанавливать свои требования относительно необходимых документов для абитуриентов. В частности, медицинская справка может понадобиться для поступления на военные и спортивные специальности.
Справку № 086-о надо подавать в приемные комиссии ЗВО. Для ее получения нужно посетить семейного врача, хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, сделать флюорографию, пройти лабораторные исследования.