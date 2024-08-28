Соответствующие справки нужны даже отдельным абитуриентам. Каких врачей надо посетить для получения соответствующей справки, рассказывает Образование 24.

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Как происходит медосмотр школьников

Медосмотр школьники должны проходить обязательно. Родители при этом должны предоставить учебному заведению справку о состоянии здоровья ребенка. Для этого надо посетить педиатра или семейного врача для общего осмотра ребенка. Также может понадобиться осмотр у профильных специалистов. В частности таких как:

детский хирург – по хирургическим патологиям;

детский ортопед-травматолог – оценивает состояние опорно-двигательного аппарата;

детский офтальмолог – проверяет зрение ребенка;

стоматолог – оценивает состояние зубов и десен;

детский эндокринолог – осуществляет осмотр функционирования эндокринной системы;

гинеколог (для девочек подросткового возраста) – оценивает состояние репродуктивной системы.

Медицинскую справку № 086/о необходимо предоставить только школьникам, которые будут учиться очно или в пределах смешанной формы.

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Как происходит медосмотр учителей

Центр общественного здоровья МОЗ Украины проинформировал, что с 1 октября 2024 года обновят требования к организации и проведению профилактических медосмотров работников некоторых профессий. За обязательные медосмотры работников должен платить работодатель. Для педагогов бюджетных учебных заведений работодателями являются государство и органы местного самоуправления в частности.

В соответствии с изменениями в законодательстве, перечень обязательных медосмотров обновили. Они содержат общий анализ крови и мочи, глюкозу крови, физикальные обследования, измерения артериального давления, осмотр у врача-психиатра. Также рентгенологическое обследование органов грудной клетки и вакцинацию.

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Нужна ли медицинская справка абитуриентам

Для большинства специальностей в вузах не нужна медицинская справка для поступления, но есть исключения. Каждый ЗВО может устанавливать свои требования относительно необходимых документов для абитуриентов. В частности, медицинская справка может понадобиться для поступления на военные и спортивные специальности.

Справку № 086-о надо подавать в приемные комиссии ЗВО. Для ее получения нужно посетить семейного врача, хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, сделать флюорографию, пройти лабораторные исследования.