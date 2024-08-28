Відповідні довідки потрібні навіть окремим абітурієнтам. Яких лікарів треба відвідати для отримання відповідної довідки, розповідає Освіта 24.

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Як відбувається медогляд школярів

Медогляд школярі мають проходити обов'язково. Батьки при цьому повинні надати закладу освіти довідку про стан здоров'я дитини. Для цього треба відвідати педіатра або сімейного лікаря для загального огляду дитини. Також може знадобитись огляд у профільних спеціалістів. Зокрема таких як:

дитячий хірург – щодо хірургічних патологій;

дитячий ортопед-травматолог – оцінює стан опорно-рухового апарату;

дитячий офтальмолог – перевіряє зір дитини;

стоматолог – оцінює стан зубів і ясен;

дитячий ендокринолог – здійснює огляд функціонування ендокринної системи;

гінеколог (для дівчаток підліткового віку) – оцінює стан репродуктивної системи.

Медичну довідку № 086/о необхідно надати лише школярам, які навчатимуться очно або у межах змішаної форми.

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Як відбувається медогляд учителів

Центр громадського здоров'я МОЗ України поінформував, що з 1 жовтня 2024 року оновлять вимоги до організації й проведення профілактичних медоглядів працівників деяких професій. За обов'язкові медогляди працівників повинен платити роботодавець. Для педагогів бюджетних закладів освіти роботодавцями є держава та органи місцевого самоврядування зокрема.

Відповідно до змін у законодавстві, перелік обов'язкових медоглядів оновили. Вони містять загальний аналіз крові і сечі, глюкозу крові, фізикальні обстеження, вимірювання артеріального тиску, огляд у лікаря-психіатра. Також рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та вакцинацію.

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Чи потрібна медична довідка абітурієнтам

Для більшості спеціальностей у вишах не потрібна медична довідка для вступу, але є винятки. Кожен ЗВО може встановлювати свої вимоги щодо необхідних документів для абітурієнтів. Зокрема, медична довідка може знадобитися для вступу на військові та спортивні спеціальності.

Довідку № 086-о треба подавати до приймальних комісій ЗВО. Для її отримання потрібно відвідати сімейного лікаря, хірурга, невропатолога, окуліста, отоларинголога, зробити флюорографію, пройти лабораторні дослідження.