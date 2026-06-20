Не "меридиан", "сфера" и "лимит": у этих слов есть красивые украинские аналоги

Немало терминов в украинском языке заимствованы из латыни или греческого, причем зачастую через посредство других языков. Однако для некоторых из них существуют собственные эквиваленты.

Об украинских эквивалентах известных научных терминов мы рассказываем со ссылкой на пояснения репетитора по языку Оксаны Николаевны.

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Каковы украинские эквиваленты известных терминов?

Часто мы даже не задумываемся, сколько иноязычных слов употребляем каждый день. Меридиан, дифтонг, сфера, стенография, авангард – эти термины давно стали привычными для украинского языка.

Однако мало кто знает, что у многих из них есть исконные украинские эквиваленты. Некоторые из них сегодня почти забыты, а некоторые до сих пор можно найти в словарях и научных трудах.

Давайте заглянем в историю этих слов и проследим их происхождение, а также узнаем, какие украинские эквиваленты предлагали языковеды.

"Південник" вместо – "меридиан" ( от латинского merῑdiānus "полуденный, южный", связанного с merῑdiēs "полдень; юг; середина") –

от латинского merῑdiānus "полуденный, южный", связанного с merῑdiēs "полдень; юг; середина") – "Скоропис", вместо – стенография (от греческого στενός "тесный, узкий" и γράφω "пишу", через немецкий — Stenografíe).

(от греческого στενός "тесный, узкий" и γράφω "пишу", через немецкий — Stenografíe). "Двозвук", вместо – дифтонг (от греческого δίφθογγος "имеющий два звука", состоящего из корней δι– "два" и φϑόγγος "голос, звук, речь", через латинское diphthongus).

(от греческого δίφθογγος "имеющий два звука", состоящего из корней δι– "два" и φϑόγγος "голос, звук, речь", через латинское diphthongus). "Передовий", вместо – авангардный ( от французского avant-garde, составленного из двух слов — avant "впереди").

от французского avant-garde, составленного из двух слов — avant "впереди"). "Охайний/чепурний", вместо – аккуратный (от латинского accūrātus "тщательный, точный").

– (от латинского accūrātus "тщательный, точный"). "Короткий виклад", вместо – дайджест (от латинского digerere , что буквально означает "распределять по местам", "сортировать", "классифицировать", через английский — digest).

(от латинского , что буквально означает "распределять по местам", "сортировать", "классифицировать", через английский — digest). Ограничение , вместо — лимит (от латинского līmes (родительный падеж līmitis) "граница, дорога между полями", через французское limite "граница, предел, лимит").

, вместо — (от латинского līmes (родительный падеж līmitis) "граница, дорога между полями", через французское limite "граница, предел, лимит"). "Царина", вместо "сфера" (от латинского сфера "шар; небесный глобус; орбита планеты; мяч", а это от греческого – σφαĩρα).

Украинские эквиваленты терминов: смотрите видео

Украинский язык имеет немало собственных соответствий международным научным терминам. Одни из них прижились, другие остались интересными страницами истории нашей терминологии.

Ранее мы писали, что украинцы разработали и собственную математическую терминологию, которую затем изъяли советские власти. Слышали ли вы когда-нибудь о "відрізну", "рядну", "залежник", "витвірну", "витинок"?