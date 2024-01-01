Терехов рассказал, когда в Харькове заработает метросадик

В метро Харькова, где в начале учебного года обустроили школу, вскоре заработает и детский сад. Однако дату открытия дошкольного учреждения изменили.

Детский сад в метро города заработает почти две недели позже, чем анонсировали. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

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Когда в Харькове заработает метросадик

Так, детский сад в метро Харькова начнет работу 15 января, а не 6 января.

Игорь Терехов при этом рассказал, что в метросадик по состоянию на 30 декабря записалось более 600 детей.

Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе, поэтому мы и открываем метро. Надеюсь, что дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году,

– заявил мэр Харькова.

Этот садик будут посещать дети старшего дошкольного возраста. Их будут готовить к первому классу.

Учебное заведение в метро Харькова будет работать на следующих станциях:

"Университет";

"Победа";

"Академика Павлова";

"Метростроителей";

"Тракторный завод".

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Как будет работать метросадик в Харькове