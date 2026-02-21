Разговор по-галицки: что означает "баликать, пашталакать и пащековать"

21 февраля отмечают Международный день родного языка. Это еще одна возможность вспомнить, каким прекрасным является украинский язык, и начать познавать его по-новому.

В частности, постичь, какие интересные слова из разных наших говоров она сочетает. Поэтому по случаю праздника 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки", как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине.

Как говорят на Галичине?

В этом регионе есть немало интересных диалектных слов, которые опишут ваш процесс речи и общения с другими важно и не на шутку. Заметим при этом, что львовская гвара (говорок, балак) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.

Поэтому в тридцать восьмой подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, какие интересные слова существовали и даже сейчас их можно услышать во Львове и на Галичине о своем балаке.

Ба́лак – розмова;

Не удивляйтесь, если услышите, что здесь кто-то говорит, тириндит, фафрает или шпрехает. Или даже пашталакает.

балі́кати – балакати;

триндіти, тириндіти – теревенити;

фа́фрати – невиразно говорити;

шпре́хати – говорити;

паштала́кати – теревенити;

А как придете на базар, то точно услышите, что там кого-то бештают, собачат, кто-то на кого-то галюкает, гандричится, гойкает и ёйкает.

бе́штати – сварити;

галю́кати – кричати на когось;

гандричитися – сперечатися;

го́йкати – голосно кричати;

йо́йкати – нарікати;

собачити – сварити;

Могут даже вас без причины збайтлювати, полахуватися или услышите, что кто-то папляет. Потому что попали под горячую руку.

байтлювати – оббріхувати;

лахуватися (дерти лаха) – насміхатися;

папляти – говорити дурниці безперестанку;



"Благородные бродяги" / кадр из фильма

Здесь вы имеете шанс понять, как хорошо в некоторых ситуациях держать клапачку на замке и идти себе дальше. И оставить другим шанс друг с другом попащековать, попискивать и фыркаться.

клапачка – рот;

пащекувати, пискува́ти – неґречно говорити;

фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;

Интересно Ґречний – это уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый, отмечают в Словаре украинского языка.

Вы же себе взамен пойдете с кем-то хорошим повицуете, файно порайдаете или даже побилблаете.

повіцувати – пожартувати;

ра́йдати – довго розмовляти;

билблати – мовчати.

Вот такие вот это могут получиться разговоры – серьезно и не на шутку.