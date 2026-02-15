"У таких людей есть проблемы": Лисовой жестко высказался о русском языке, когда летают ракеты
- Министр образования Оксен Лисовой обсудил проблему русскоязычных директоров и коллективов в школах Украины.
- Лисовой подчеркнул, что несопоставление прилета ракеты с языком свидетельствует о проблемах с причинно-следственным мышлением, и указал на необходимость системного подхода к управлению школами.
Министр образования Оксен Лисовой отметил, что возмущение из-за русскоязычных директоров и коллективов школ связано с выборами местной власти и действиями самих директоров. Он добавил, что несопоставление прилета ракеты с языком общения свидетельствует о проблемах с причинно-следственным мышлением.
Министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью журналистке Янине Соколовой обсудил проблему русскоязычных директоров и коллективов в школах Украины.
Смотрите также "Лицемерная модель": Лисовой жестко раскритиковал учителей за русский язык
Что сказал министр о русском языке?
По словам Лисового, использование русского для обучения – это вопрос образования взрослых, ответственности самих директоров и органов местного самоуправления, которые их назначают.
Сегодня мы возмущаемся из-за русскоязычного директора и коллектива в учебном заведении, но редко проводим параллель между тем, кого выбираем в местную власть,
– подчеркнул министр.
Он также отметил, что языковой вопрос в школах невозможно рассматривать изолированно от более широкого контекста гражданской ответственности.
Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком – то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями,
– сказал Лисовой.
Министр добавил, что изменения в языковой политике образовательных учреждений возможны лишь при условии системного подхода к управлению школами и активной позиции родителей и местных сообществ.
Какие скандалы, связанные с языковым вопросом недавно были в Украине?
В Одессе преподаватель дублировал материал на русском языке из-за ребенка из России, который не понимает украинского, что вызвало возмущение среди родителей. Администрация школы извинилась за инцидент и вернула средства, но мать осталась недовольной из-за использования русского языка в образовательном процессе.
В Киеве администратор развлекательного заведения отказалась переходить на русский язык по требованию клиентов. Видео инцидента вызвало восхищение пользователей социальных сетей принципиальной позицией работницы.
В соцсетях также распространили информацию о том, что во Львове русскоязычному ребенку някобы не дали подарок в садике. Львовский городской совет заявил, что такие конфликты являются попыткой посеять раздор и недоверие среди людей.