"У таких людей есть проблемы": Лисовой жестко высказался о русском языке, когда летают ракеты

Министр образования Оксен Лисовой отметил, что возмущение из-за русскоязычных директоров и коллективов школ связано с выборами местной власти и действиями самих директоров. Он добавил, что несопоставление прилета ракеты с языком общения свидетельствует о проблемах с причинно-следственным мышлением.

Министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью журналистке Янине Соколовой обсудил проблему русскоязычных директоров и коллективов в школах Украины.

Смотрите также "Лицемерная модель": Лисовой жестко раскритиковал учителей за русский язык

Что сказал министр о русском языке?

По словам Лисового, использование русского для обучения – это вопрос образования взрослых, ответственности самих директоров и органов местного самоуправления, которые их назначают.

Сегодня мы возмущаемся из-за русскоязычного директора и коллектива в учебном заведении, но редко проводим параллель между тем, кого выбираем в местную власть,

– подчеркнул министр.

Он также отметил, что языковой вопрос в школах невозможно рассматривать изолированно от более широкого контекста гражданской ответственности.

Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком – то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями,

– сказал Лисовой.

Министр добавил, что изменения в языковой политике образовательных учреждений возможны лишь при условии системного подхода к управлению школами и активной позиции родителей и местных сообществ.

Какие скандалы, связанные с языковым вопросом недавно были в Украине?