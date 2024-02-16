Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в вузы
Источник:Новости.LIVE Харьков
В Украине – отрицательная динамика по количеству поступающих в учреждения высшего образования. Картину при этом немного искажают абитуриенты старшего возраста.
Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, как эту ситуацию будут решать.
Смотрите также Объединят ли Педагогический вуз Сковороды и Университет Каразина в Харькове
Станет ли меньше поступающих в вузы Украины
Лисовой отметил: в случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет меньше.
Динамику несколько искажают мужчины старшего возраста, которые поступают на второе высшее образование для отсрочки от армии. С принятием изменений в закон о мобилизации эта возможность будет закрыта,
– отметил министр.
Законопроект, который приняли в первом чтении, предусматривает только последовательное обучение, уточнил министр.
То есть поступать на второе высшее образование – на второй бакалавриат или вторую магистратуру – можно. Право на образование есть, но не будет отсрочки от мобилизации,
– сообщил Лисовой.
Министр также назвал факторы, которые будут влиять на уменьшение количества абитуриентов:
- вступление Украины в ЕС, когда у наших вузов появятся конкуренты среди других восточноевропейских ЗВО;
- демографические показатели.
Ранее мы также сообщали, что Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал оставить отсрочку для аспирантов, которые получают образование на контрактной форме обучения. В законопроекте о мобилизации такое право не предусмотрели.