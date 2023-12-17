В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным гражданам при этом напоминают об обязанности защищать Родину.

Часть из этих лиц имеет отсрочку от службы, в том числе студенты. А могут ли призвать мужчину, получающего второе высшее образование, читайте дальше.

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Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование

Адвокат Артем Моргунов заявил, что если студент учится на дневной форме обучения, он имеет право на отсрочку от службы в армии. Пока таких людей не будут призывать в армию.

Моргунов также уточнил, что в действующем законодательстве не указано, что получение первого высшего образования является основанием для отсрочки от мобилизации.

Поэтому второе высшее образование может являться основанием для получения отсрочки,

– подчеркнул адвокат.

Все же нардепы недовольны тем, что многие мужчины в Украине получают второе или третье высшее образование во время войны. Потому они могут изменить ситуацию.

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Каким студентам могут отменить право на отсрочку