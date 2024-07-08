В Минобороны рассказали, кто из студентов будет отсрочку в 2024 году

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Часть мужчин может получить отсрочку от призыва.

Среди них – студенты. В Минобороны Украины сообщили, что отсрочку от призыва будут иметь две категории студентов.

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Кто из студентов сможет получить отсрочку

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, что отсрочку получают от призыва не все, кто поступает в вузы.

Те, кто поступает на бюджет на дневную или дуальную форму, – это один из критериев,

– отметил он.

И добавил, что второй критерий – уровень того образования, которое они должны получать.

Уровень образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть,

– отметил Лазуткин.

То есть, по его словам, если человек – бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку.