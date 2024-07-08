Среди них – студенты. В Минобороны Украины сообщили, что отсрочку от призыва будут иметь две категории студентов.
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Кто из студентов сможет получить отсрочку
Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, что отсрочку получают от призыва не все, кто поступает в вузы.
Те, кто поступает на бюджет на дневную или дуальную форму, – это один из критериев,
– отметил он.
И добавил, что второй критерий – уровень того образования, которое они должны получать.
Уровень образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть,
– отметил Лазуткин.
То есть, по его словам, если человек – бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку.
- Ранее мы информировали, что Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру в этом году. В частности, отменило набор на дневную форму по контракту и увеличило вдвое количество мест на бюджете. Кто из аспирантов теперь сможет получить отсрочку от мобилизации, читайте по ссылке.