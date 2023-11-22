Кого из студентов и в какой период могут мобилизовать: в ВСУ уточнили

Студенты, которые учатся на дневной форме в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях нуждаются в отсрочке от мобилизации на срок обучения. Независимо от возраста.

Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ,

На даний момент законодавством передбачено, що студенти, які навчаються на денній формі навчання в середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах, але саме на денній формі навчання незалежно від того, за бюджетний кошт чи на платній основі, потребують відстрочки від мобілізації на термін навчання. Незалежно від віку.

Якщо студента було відраховано, або він взяв академічну відпустку, і на даний момент студенту від 18 до 27 років, то такий студент під мобілізацією наразі теж не підпадає, адже він у категорії призовників. Якщо ж студента віком від 27 років, який навчається на денній формі навчання, відраховують, чи він отримує академічну відпустку, то такий студент підпадає під мобілізацію. Для студентів важливо знати і пам’ятати, що кожного року вони особисто мають надавати довідку про те, що вони навчаються на денній формі навчання відповідного навчального закладу, до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чи планується найближчим часом якось переглянути цю норму?

Це питання до наших законодавчих органів державної влади.