Каких студентов не заберут в армию в 2023 году
Источник:Факты
В Украине продлили действие военного положения до 15 ноября 2023 года. Соответственно продолжается и всеобщая мобилизация.
Могут забрать в армию и часть студентов. Хотя большинство из них и имеют право на отсрочку от мобилизации.
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Кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации
Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в 2023 году ситуация для студентов значительно не изменилась.
В соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку следующие соискатели образования:
- студенты училищ;
- студенты колледжей и вузов;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты и докторанты.
Не заберут в армию на период обучения и студентов иностранных учебных заведений.
К слову, соискатели могут все же добровольно пойти служить.
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Отдельных студентов в Украине могут мобилизовать
- В Минобразования Украины сообщили, что студентов, принявших академический отпуск, могут мобилизовать.
- Такие лица не имеют права на отсрочку.
- Ранее нардепы также заявляли, что студенты, которым уже более 30 лет и получают второе или третье непоследовательное высшее образование, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.