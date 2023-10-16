Каких студентов не заберут в армию в 2023 году

В Украине продлили действие военного положения до 15 ноября 2023 года. Соответственно продолжается и всеобщая мобилизация.

Могут забрать в армию и часть студентов. Хотя большинство из них и имеют право на отсрочку от мобилизации.

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Кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в 2023 году ситуация для студентов значительно не изменилась.

В соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку следующие соискатели образования:

студенты училищ;

студенты колледжей и вузов;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Студенты имеют право на отсрочку только в случае обучения на очной или дуальной форме. Если студент учится заочно, его могут забрать в армию.

Не заберут в армию на период обучения и студентов иностранных учебных заведений.

К слову, соискатели могут все же добровольно пойти служить.

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