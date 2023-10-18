Отменят ли отсрочку для студентов старше 30 лет: в Раде ответили
Источник:ВВС Украина
Не так давно нардепы ВРУ предлагали отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет и получающих непоследовательное второе высшее образование. Вопрос должен был урегулировать соответствующий зарегистрированный законопроект.
Нардепы считали, что благодаря высшему образованию часть мужчин в Украине уклоняется от службы в армии. Однако реализация инициативы по отмене отсрочки для таких соискателей образования притихла.
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Отменят ли отсрочку для студентов старше 30 лет
Представитель Президента в Раде и член Комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, который был одним из авторов законопроекта, рассказал, какая ситуация сейчас с воплощением вышеуказанных намерений народных избранников в жизнь.
Нардеп отметил: в украинских вузах во второй раз на дневной форме учится немало мужчин старше 30 и даже более 40 лет. По его мнению, это способ избежать призыва. Однако вопрос с отменой отсрочки для таких лиц является чувствительным, поэтому его скорейшего решения ждать не стоит.
На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет, как это будет – посмотрим,
– заявил Вениславский.
И уточнил, что дискуссии касаются того, кто должен иметь право на отсрочку, а кто нет.
Нардеп считает, что если человек получает последовательное образование, то отсрочка нужна. Если же человек неожиданно идет учиться в совершенно иную сферу во время войны – это недопустимый вариант.
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Право студентов на отсрочку хотели отменить
- В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество "летних" студентов.
- Нардепы назвали это способом избежать мобилизации, ведь обучение на очной или дуальной форме дает право на отсрочку от службы в армии.
- Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак заявил, что профильный комитет не будет настаивать на решении отменить отсрочку для таких лиц.