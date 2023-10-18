Отменят ли отсрочку для студентов старше 30 лет: в Раде ответили

Не так давно нардепы ВРУ предлагали отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет и получающих непоследовательное второе высшее образование. Вопрос должен был урегулировать соответствующий зарегистрированный законопроект.

Нардепы считали, что благодаря высшему образованию часть мужчин в Украине уклоняется от службы в армии. Однако реализация инициативы по отмене отсрочки для таких соискателей образования притихла.

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Отменят ли отсрочку для студентов старше 30 лет

Представитель Президента в Раде и член Комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, который был одним из авторов законопроекта, рассказал, какая ситуация сейчас с воплощением вышеуказанных намерений народных избранников в жизнь.

Нардеп отметил: в украинских вузах во второй раз на дневной форме учится немало мужчин старше 30 и даже более 40 лет. По его мнению, это способ избежать призыва. Однако вопрос с отменой отсрочки для таких лиц является чувствительным, поэтому его скорейшего решения ждать не стоит.

На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет, как это будет – посмотрим,

– заявил Вениславский.

И уточнил, что дискуссии касаются того, кто должен иметь право на отсрочку, а кто нет.

Нардеп считает, что если человек получает последовательное образование, то отсрочка нужна. Если же человек неожиданно идет учиться в совершенно иную сферу во время войны – это недопустимый вариант.

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Право студентов на отсрочку хотели отменить