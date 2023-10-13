Отдельных студентов в Украине могут мобилизовать
Источник:Osvita.ua
Отдельных студентов украинских вузов могут мобилизовать. Речь идет о тех лицах, которые находятся в академическом отпуске.
Они могут подлежать призыву на военную службу при мобилизации на особый период. Об этом указано в разъяснении, предоставленном Министерством образования и Украины.
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Студентов могут забрать в армию во время академического отпуска
В МОН сообщили: вышеупомянутую категорию студентов могут забрать в армию, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва.
Для такой категории студентов, говорят в Минобразования, отсрочка не действует. Все потому, что во время академического отпуска (то есть перерыва в обучении в связи с обстоятельствами со стороны студента, исключающих его обучение – 24 Канал) такие лица не учатся.
В случае призыва такие лица имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.
Можно ли возобновиться на обучение
В МОН также рассказали, что студенты-бюджетники в случае академического отпуска могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места в случае их наличия.
На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком,
– отметили в Минобразования.
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Право студентов на отсрочку могут отменить
- В Украине хотят отменить право на отсрочку для студентов, которым уже более 30 лет и они получают второе или третье непоследовательное высшее образование.
- Нардепы полагают, что такие мужчины хотят избежать мобилизации.
- Заметим, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
- В ВРУ уже даже зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.