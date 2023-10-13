Отдельных студентов в Украине могут мобилизовать

Отдельных студентов украинских вузов могут мобилизовать. Речь идет о тех лицах, которые находятся в академическом отпуске.

Они могут подлежать призыву на военную службу при мобилизации на особый период. Об этом указано в разъяснении, предоставленном Министерством образования и Украины.

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Студентов могут забрать в армию во время академического отпуска

В МОН сообщили: вышеупомянутую категорию студентов могут забрать в армию, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Для такой категории студентов, говорят в Минобразования, отсрочка не действует. Все потому, что во время академического отпуска (то есть перерыва в обучении в связи с обстоятельствами со стороны студента, исключающих его обучение – 24 Канал) такие лица не учатся.

В случае призыва такие лица имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.

Можно ли возобновиться на обучение

В МОН также рассказали, что студенты-бюджетники в случае академического отпуска могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места в случае их наличия.

На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком,

– отметили в Минобразования.

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