Отдельных студентов в Украине могут мобилизовать

13 октября 2023, 17:34
Читати новину українською

Источник:

Osvita.ua

Отдельных студентов украинских вузов могут мобилизовать. Речь идет о тех лицах, которые находятся в академическом отпуске.

Они могут подлежать призыву на военную службу при мобилизации на особый период. Об этом указано в разъяснении, предоставленном Министерством образования и Украины.

Смотрите также Новое слово в профессиональном образовании: особенности обучения в современном дистанционном колледже

Студентов могут забрать в армию во время академического отпуска

В МОН сообщили: вышеупомянутую категорию студентов могут забрать в армию, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Для такой категории студентов, говорят в Минобразования, отсрочка не действует. Все потому, что во время академического отпуска (то есть перерыва в обучении в связи с обстоятельствами со стороны студента, исключающих его обучение – 24 Канал) такие лица не учатся.

В случае призыва такие лица имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.

Можно ли возобновиться на обучение

В МОН также рассказали, что студенты-бюджетники в случае академического отпуска могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места в случае их наличия.

На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком,
– отметили в Минобразования.

Важно Студентов в Украине могут мобилизовать: когда и что делать, если пришла повестка

Право студентов на отсрочку могут отменить

  • В Украине хотят отменить право на отсрочку для студентов, которым уже более 30 лет и они получают второе или третье непоследовательное высшее образование.
  • Нардепы полагают, что такие мужчины хотят избежать мобилизации.
  • Заметим, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
  • В ВРУ уже даже зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.
Автор: Марія Волошин