На Волыни вузы будут подавать списки отчисленных в ТЦК
Студенты украинских вузов и колледжей имеют отсрочку от мобилизации. Но если учатся на дневной или дуальной форме.
Также в этом году заработало правило последовательности получения высшего образования. Право на отсрочку будут иметь только те студенты, которые последовательно получают степени образования, к примеру, после бакалавриата впервые поступают на магистратуру.
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В МОН ранее отмечали, что в Украине есть немало студентов "старшего возраста", которые могут прикрываться получением образования, чтобы не идти в ВСУ. Обсуждают эту ситуацию и в регионах.
Так, на Волыни во время очередного заседания Совета обороны области обсудили вопросы поступления военнообязанных в учреждения высшего образования, которые так хотят получить отсрочку от мобилизации.
Ректоры ЗВО очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах. Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.
По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах,
– сообщил начальник ОВА Юрий Погуляйко.
В Волынской ОГА отмечают, что мобилизация является одним из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом.
- Ранее мы информировали о том, кто и где будет формировать справки о студентах для ТЦК. Об этом читайте по ссылке.