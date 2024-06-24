На Волыни вузы будут подавать списки отчисленных в ТЦК

Студенты украинских вузов и колледжей имеют отсрочку от мобилизации. Но если учатся на дневной или дуальной форме.

Также в этом году заработало правило последовательности получения высшего образования. Право на отсрочку будут иметь только те студенты, которые последовательно получают степени образования, к примеру, после бакалавриата впервые поступают на магистратуру.

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На Волыни придумали новый способ борьбы с уклонистами

В МОН ранее отмечали, что в Украине есть немало студентов "старшего возраста", которые могут прикрываться получением образования, чтобы не идти в ВСУ. Обсуждают эту ситуацию и в регионах.

Так, на Волыни во время очередного заседания Совета обороны области обсудили вопросы поступления военнообязанных в учреждения высшего образования, которые так хотят получить отсрочку от мобилизации.

Ректоры ЗВО очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах. Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.

По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах,

– сообщил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

В Волынской ОГА отмечают, что мобилизация является одним из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом.