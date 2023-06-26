Мобилизация в Украине: как происходит военно-врачебная комиссия для студентов

Студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют отсрочку от мобилизации. Хотя это не гарантирует иммунитет к получению повестки.

Так, если студент хочет получить отсрочку от мобилизации, должен пройти ВЛК. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, как происходит такая военно-врачебная комиссия.

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Как происходит военно-врачебная комиссия для студентов

Медицинское освидетельствование военнообязанных осуществляют по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП.

Военнообязанный, по словам Юрчака, должен осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. А медицинскими показаниями – и врачи других специальностей.

Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, состоящих в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья проводится один раз в 5 лет,

– уточняет юрист.

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