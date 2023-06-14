Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку во время учебы

В Украине идет мобилизация в рамках военного положения. Могут призвать в армию даже студентов вузов и колледжей.

Однако не все и в определенный период. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак при этом рассказал 24 Каналу, кто имеет отсрочку во время учебы.

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Кто имеет отсрочку во время учебы

По словам Юрчака, право на вышеупомянутую отсрочку имеют:

ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;