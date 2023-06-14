Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку во время учебы
В Украине идет мобилизация в рамках военного положения. Могут призвать в армию даже студентов вузов и колледжей.
Однако не все и в определенный период. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак при этом рассказал 24 Каналу, кто имеет отсрочку во время учебы.
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Кто имеет отсрочку во время учебы
По словам Юрчака, право на вышеупомянутую отсрочку имеют:
- ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
При этом следует помнить: юношей (на мобилизацию женщин в Украине действует "мораторий" до 2027 года), которые закончили бакалавриат и планируют поступать в магистратуру, могут мобилизовать. Все потому, что в это "промежуточное время" вступления эти лица не получают образование. Соответственно, не действует право на отсрочку.
Это правило касается и тех мужчин, которые поступают в аспирантуру или докторантуру.Больше читайте в материале 24 Канала "Выезд за границу, отсрочка и повестки: как идет мобилизация студентов и кого могут призвать".