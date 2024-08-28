МОН обяжет учеников-переселенцев учиться очно в местных школах
Источник:Hromadske.ua
С 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы не смогут учиться онлайн. Министерство образования и науки Украины обяжет их получать образование очно в местных школах.
Об этом сообщил глава МОН Оксен Лисовой во время общения с журналистами на конференции "Августовская-2024". В этом году школьники-переселенцы еще могут учиться онлайн.
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Как будут учиться ученики-переселенцы
Все же МОН призывает родителей сознательно относиться к обучению своих детей.
Еще год онлайна – это довольно трудно. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться оффлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране,
– считает министр.
Поэтому он призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут безопасно учиться очно. Уже с 1 сентября 2025 года МОН будет "достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту пребывания".
- Напомним, МОН Украины разработало стратегию "Школа офлайн". В частности, она имеет целью восстановление очного обучения для 300 тысяч учеников в течение учебного года. Наличие укрытий является главной предпосылкой.