Могут отказать в регистрации: участникам НМТ стоит проверить свои персональные кабинеты

В Украине до 11 апреля включительно продлится регистрация на НМТ-2024. Будущим участникам тестирования при этом советуют проверить свои персональные кабинеты.

В частности, успешно ли они зарегистрировались на тестирование. Ведь нескольким тысячам человек надо подкорректировать информацию.

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Будущим участникам НМТ советуют проверить состояние регистрации

По результатам обработки регистрационных документов более 6000 тысяч абитуриентов / абитуриенток получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщение о необходимости в доработке предоставленной информации и/или копий документов и не устранили недостатков.

В УЦОКО говорят, что в основном причинами отправки такого рода сообщений является загрузка скриншота электронной копии документа в мобильном приложении Дія вместо сканкопии или фотокопии документа, удостоверяющего личность, или загрузки копии документа, подтверждающего информацию об образовании, что не соответствует требованиям.

Исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно как можно быстрее, но не позднее 15 апреля,

– отмечают в УЦОКО.

После отправки документов на обработку советуют также заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важного сообщения.

Обращаем особое внимание на следующее: если абитуриент / абитуриентка не устранит недостатков, на которые по результатам обработки указал региональный центр оценивания качества образования, ему / ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ,

– резюмировали в Центре.