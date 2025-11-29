"Мій" или "Моє" День рождения: запомнить очень просто, чтобы не ошибаться дальше

Ежегодно мы все ждет очень важного личного дня –праздника, который отмечает каждый. Но в его названии часто допускаются ошибки.

Как правильно рассказать о своем празднике без ошибки, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Смотрите также Как правильно называть 12 месяцев на украинском и откуда происходят названия

Так "мой" или "мой" День рождения?

День рождения есть у каждого. Этого праздника, раз в году, ждут все – кто-то с радостью, кто-то со щемящей болью. И рассказывая о нем, порой допускают незначительную ошибку – "мій День народження".

Чтобы не путаться, запомните правило – главное слово здесь "день". День – это существительное мужского рода, а потому: день чей? → мой (мій) "МіЙ День народження". Слово "народження" лишь уточняет, какой именно день.

И склонять его следует как мужской род:

Мій День народження припадає на листопад.

Я святкую свій День народження з друзями.

Вариант "моє День народження" – грамматическая ошибка, ведь местоимение "мое" согласуется с существительными среднего рода, а "день" к ним не относится. Но смело можно сказать – "сьогодні МОЄ свято".

Как правильно говорить: смотрите видео

"День рождения" – это устойчивое выражение, означающее дату появления человека на свет. Но для этой надписи важно учесть еще три правила.

При написании поздравлений важно помнить правильно: "З Днем народження!", где слово "День" пишется с большой буквы, а "народження" – с маленькой.

Еще одно – слово "народження" пишем с удвоением буквы "н".

И конечно – если это поздравление, то это восклицание, поэтому в конце предложения ставим восклицательный знак "!".

Теперь точно уже все правила знаете!

Интересно! Сначала этот праздник могли отмечать только мужчины. А женщинам, в христианской традиции, разрешили только с ХІІ века. Торт со свечами – символическая практика, появившаяся в Европе в XVIII веке. Количество свечей означает возраст, а задувание сопровождается загадыванием желания.

Итак, правильная форма – "мой День рождения". Это не только грамматически верно, но и звучит торжественно и красиво.

Сегодня день рождения имеет не только семейное, но и социальное значение: это момент внимания, подарков и празднования жизни.

А больше о терминологии праздника 24 Канал писал ранее.