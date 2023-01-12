МОН хочет изменить прописи украинского алфавита
Источник:Суспільне
Министерство образования и науки Украины намерено унифицировать каллиграфическое письмо букв украинского алфавита и цифр. Образцы на согласование должны подать в МОН до 25 января.
Так, в Минобразования заявили, что еще в ноябре 2022 года создали соответствующую рабочую группу по разработке единых образцов каллиграфического письма букв украинского алфавита и цифр. Однако о решении стало известно только на днях и это возмутило общественность.
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МОН хочет унифицировать прописи алфавита
Графическая и диджитал дизайнер Александра Корчевская написала в фейсбуке пост, в котором поинтересовалась, почему к обсуждению не пригласили общественность Также она считает, что среди участников инициативной группы нет каллиграфов, а немало методистов.
При этом Корчевская отметила, что понимает необходимость унификации прописей. Ведь, по ее мнению, "отсутствие установившихся рабочих тетрадей, принятых для всех, плохая их согласованность с дистанционным обучением – это тоже проблема, которую нужно решать".
Однако дизайнер считает, что делом занимается команда, "которая не разбирается в вопросе". Эти люди просто перепишут то, что было.
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Все ли согласны с таким решением
С необходимостью такой унификации согласны не все. Журналистка Зоя Звиняцкивская в комментариях к посту дизайнера напомнила, что "оценку так называемой каллиграфии в школьной программе НУШ отменили". Так что педагог сам может показывать ученикам, как совмещать буквы и как их писать. При этом учитель не может требовать от учащихся четкого воспроизведения.
Следовательно, Звиняцкивская сомневается в целесообразности такого решения МОН.