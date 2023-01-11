Большинству украинцев не понравился новый логотип. При этом они поинтересовались сколько средств из госбюджета на него потратили.

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Тратило ли МОН государственные средства на новый логотип

В Минобразования ответили на запрос журналистов, заявив, что новый логотип подарила общественная организация. Соответственно, денег государства на это не тратили.

В министерстве также назвали "Коммуникативный знак МОН" произведением искусства. И уточнили, что его разработали по заказу общественной организации "Центр устойчивого развития и региональных инициатив".

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