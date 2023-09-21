Как обеспечить качественное образование в условиях войны: 4 стратегические задачи

Во время полномасштабной войны самым главным является вопрос безопасности. Поэтому в Украине активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях, чтобы дети могли учиться очно там, где это возможно.

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время "Форума качества образования 2023" заявил, что в Украине параллельно работают над обеспечением качественного образования, ведь оно – основа восстановления государства. Он также уточнил, как обеспечить качественное образование в условиях войны для победы.

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Как обеспечить качественное образование в условиях войны

Руслан Гурак презентовал четыре стратегические задачи, призванные обеспечить качественное образование во время войны. Это:

усовершенствование системы обратной связи о качестве образовательной политики;

развитие внутренней и внешней системы обеспечения качества образования;

формирование эффективной сети учебных заведений;

актуализация системы оценки учителей.

В Минобразования также отметили, что на форуме участники сформулировали видение оценки образовательной деятельности, проведение институциональных аудитов школ и анализа деятельности общин по обеспечению качества образования. И наработали шаги по организации обучения "без образовательных потерь", а также предложили новую модель оценивания профессиональной деятельности учителя. Об этом обещают рассказывать впоследствии подробно.

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