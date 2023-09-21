Как обеспечить качественное образование в условиях войны: 4 стратегические задачи
Источник:МОН Украины
Во время полномасштабной войны самым главным является вопрос безопасности. Поэтому в Украине активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях, чтобы дети могли учиться очно там, где это возможно.
Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время "Форума качества образования 2023" заявил, что в Украине параллельно работают над обеспечением качественного образования, ведь оно – основа восстановления государства. Он также уточнил, как обеспечить качественное образование в условиях войны для победы.
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Как обеспечить качественное образование в условиях войны
Руслан Гурак презентовал четыре стратегические задачи, призванные обеспечить качественное образование во время войны. Это:
- усовершенствование системы обратной связи о качестве образовательной политики;
- развитие внутренней и внешней системы обеспечения качества образования;
- формирование эффективной сети учебных заведений;
- актуализация системы оценки учителей.
В Минобразования также отметили, что на форуме участники сформулировали видение оценки образовательной деятельности, проведение институциональных аудитов школ и анализа деятельности общин по обеспечению качества образования. И наработали шаги по организации обучения "без образовательных потерь", а также предложили новую модель оценивания профессиональной деятельности учителя. Об этом обещают рассказывать впоследствии подробно.
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Сколько средств заложили в проекте госбюджета на 2024 год на образование
- Кабмин одобрил проект госбюджета на 2024 год. На образование заложили в общей сложности 178,8 миллиарда гривен.
- Из них 148,5 миллиарда гривен – общий фонд Минобразования. Это почти на 22% больше, чем в 2023 году.
- На что направят средства, заложенные в госбюджете-2024 на образование, читайте по ссылке.
- К слову, министр Лисовой подчеркнул, что именно аудиторное обучение является лучшим инструментом преодоления образовательных потерь, разрывов и проблем качества образования.