МОН обнародовало приказ, который отменяет поступление на контракт в аспирантуру в 2024 году
Источник:Судебно-юридическая газета
В этом году поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили. Минобразования Украины уже обнародовало соответствующий приказ.
В ведомстве объясняют такое решение значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме обучения в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.
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Поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили
Теперь поступать на аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения. Также Минобразования откорректировало правила возобновления обучения в аспирантуре. В ведомстве еще раз отмечают, что пытаются сделать все, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации.
Приказ МОН об изменениях по поступлению в аспирантуру 2024 / скриншот приказа
Набор в аспирантуру 2024 будет проходить исключительно по государственному заказу. Бюджетных мест станет вдвое больше. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку последние не получат.
Отметим, что в целом вышеперечисленные изменения обновляются в соответствии с Порядком приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Также изменения действуют на основе Специального Приказа МОН, который был принят, учитывая специальные полномочия, предоставленные законом "Об образовании" на период военного положения.
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О каких изменениях должны помнить поступающие в аспирантуру
Согласно документам в 2024 году:
- Сохраняют ЕВИ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяют вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВИ в 2024 году, составляют его.
- Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВИ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Относительно ЕВИ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения или учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку, или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВИ (часть – иностранный язык), остается обязательной для поступления на магистерские программы.
- Количество бюджетных мест будет увеличено до 7000.
- За контрактом остается заочная, а также вечерняя формы (последняя – как по государственному заказу, так и по контракту). Что важно, вечерняя и заочная формы обучения не предполагают отсрочки от мобилизации.
- Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).
Почему МОН ужесточает правила поступления в аспирантуру
- Минобразования Украины в 2024 году ужесточает правила поступления в аспирантуру.
- В ведомстве объясняют это значительным ажиотажем среди абитуриентов-мужчин призывного возраста, ведь обучение в аспирантуре на дневной или дуальной форме обеспечивает право на получение отсрочки от мобилизации.
- В МОН уточняют, что в 2022 году в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек.
- В 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них 91 561 человек – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.
- В ведомстве убеждены, что такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием проводить исследования или поступать на путь научной или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами.
- И добавляют: кроме того, существует ряд схем, незаконно предлагающих обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму за контракт во избежание мобилизации.