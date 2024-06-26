МОН обнародовало приказ, который отменяет поступление на контракт в аспирантуру в 2024 году

В этом году поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили. Минобразования Украины уже обнародовало соответствующий приказ.

В ведомстве объясняют такое решение значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме обучения в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.

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Поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили

Теперь поступать на аспирантуру можно только на бюджет на дневную форму, а также на заочную форму обучения. Также Минобразования откорректировало правила возобновления обучения в аспирантуре. В ведомстве еще раз отмечают, что пытаются сделать все, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации.



Приказ МОН об изменениях по поступлению в аспирантуру 2024 / скриншот приказа

Набор в аспирантуру 2024 будет проходить исключительно по государственному заказу. Бюджетных мест станет вдвое больше. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку последние не получат.

Отметим, что в целом вышеперечисленные изменения обновляются в соответствии с Порядком приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Также изменения действуют на основе Специального Приказа МОН, который был принят, учитывая специальные полномочия, предоставленные законом "Об образовании" на период военного положения.

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О каких изменениях должны помнить поступающие в аспирантуру

Согласно документам в 2024 году:

Сохраняют ЕВИ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяют вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВИ в 2024 году, составляют его.

Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВИ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

Относительно ЕВИ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения или учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку, или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВИ (часть – иностранный язык), остается обязательной для поступления на магистерские программы.

Количество бюджетных мест будет увеличено до 7000.

За контрактом остается заочная, а также вечерняя формы (последняя – как по государственному заказу, так и по контракту). Что важно, вечерняя и заочная формы обучения не предполагают отсрочки от мобилизации.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).

Почему МОН ужесточает правила поступления в аспирантуру