Праздники в детских садах: в МОН призвали не превращать развлечения в "концерты для родителей"

Праздники в детских садах – довольно распространенная практика. Но в МОН попросили пересмотреть их форму, учитывая военное положение

Дети заслуживают праздников, ведь они дарят им яркие воспоминания на всю жизнь. К сожалению, война продолжается, поэтому делать их слишком публичными сейчас не стоит.

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МОН направило учреждениям дошкольного образования рекомендации по организации образовательного процесса на 2023/24 год. Часть документа относится и к детским праздникам.

В министерстве попросили не превращать детские развлечения в "концерты для родителей". В частности, приглашать родителей, когда существует угроза обстрелов, просто неуместно.

В ситуации возможной воздушной тревоги все присутствующие должны перейти к ближайшему укрытию. То есть родители, дети и педагоги должны перейти в укрытие дошкольного образования, однако укрытие рассчитано исключительно на количество детей и персонала заведения, поэтому не может вместить всех. Приглашая родителей, руководство заведения берет на себя ответственность за их безопасность,

– говорится в письме МОН.

Также в министерстве напомнили, что педагоги не обязаны отчитываться родителям о ходе мероприятий, присылая им фото и видео. В свою очередь педагоги могут публиковать подобные материалы только по письменному согласию родителей.