Діти заслуговують на свята, адже вони дарують їм яскраві спогади на все життя. На жаль, війна триває, тому робити їх надто публічними зараз не варто.

Читайте також Збираємо першокласника до школи: що обов'язково купити дитині, а що буде зайвим

МОН надіслало закладам дошкільної освіти рекомендації щодо організації освітнього процесу на 2023/24 рік. Частина документа стосується і дитячих свят.

У міністерстві попросили не перетворювати дитячі розваги на "концерти для батьків". Зокрема, запрошувати батьків, коли існує загроза обстрілів, просто недоречно.

В ситуації можливої повітряної тривоги всі присутні мають перейти до найближчого укриття. Тобто батьки, діти й педагоги мають перейти в укриття закладу дошкільної освіти, проте укриття розраховано виключно на кількість дітей і персоналу закладу, тому не може вмістити всіх. Запрошуючи батьків, керівництво закладу бере на себе відповідальність за їхню безпеку,

– йдеться у листі МОН.

Також у міністерстві нагадали, що педагоги не зобов'язані звітувати батькам про перебіг заходів, надсилаючи їм фото та відео. Своєю чергою освітяни також можуть публікувати подібні матеріали лише з письмової згоди батьків.