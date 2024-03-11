МОН вводит профессиональное вступительное испытание на ряде специальностей

Минобразования Украины вводит добровольное профессиональное вступительное испытание для ряда специальностей. Оно даст возможность абитуриентам повысить конкурсный балл при поступлении на бакалавриат.

Речь идет об аграрных науках, экономике, управлении, культуре и искусстве. Такую новацию предусмотрели для поступающих на основе НРК5 (дипломов профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, младшего специалиста).

Смотрите также Минобразования изменит заочный формат обучения

МОН вводит профессиональное вступительное испытание

Профессиональное вступительное испытание является добровольным. Поступающие могут пройти его, если хотят улучшить конкурсный балл и оценивают свои профессиональные знания выше, чем знания общеобразовательных предметов. Для этого сначала надо зарегистрироваться. Результаты профессионального вступительного испытания внесут в формулу расчета конкурсного балла.

Вступительные испытания смогут сдавать поступающие на такие области знаний и их специальности:

Аграрные науки и продовольствие;

Управление и администрирование;

Публичное управление и администрирование;

Культура и искусство;

Социальные и поведенческие науки;

Экономика.

Когда будут профессиональные вступительные испытания

С 19 по 30 апреля – регистрация на основную сессию вступительных экзаменов по специальности.

С 10 до 14 июня – дополнительный период регистрации для тех, кто не успел зарегистрироваться в основной период.

С 24 по 27 июня – проведение основной сессии (график разрабатывают отдельно).

До 8 июля – объявление результатов основной сессии.

С 15 по 19 июля – проведение дополнительной сессии (график разрабатывают отдельно).

До 29 июля – объявление результатов дополнительной сессии.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Минобразования при этом обещает вскоре объяснить алгоритм регистрации на вступительные профессиональные испытания.