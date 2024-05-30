Мотивационное письмо для поступления 2024: советы и примеры написания

2024 года для поступления на профессионального младшего бакалавра, бакалавра и магистра предусмотрено обязательное представление мотивационных писем в электронном кабинете абитуриента. При этом как на бюджетную форму обучения, так и на контрактную.

Каждый вуз определяет свои критерии оценивания мотивационных писем. Но общие принципы по содержанию и структуре таких писем являются общими для всех.

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Что нужно знать о написании мотивационных писем в 2024 году

Так, абитуриенты еще до начала вступительной кампании в 2024 году могут ознакомиться с примерами мотивационных писем. Также стоит прочитать об общих принципах их написания.

Эти примеры абитуриенты могут использовать как ориентир для составления собственного мотивационного письма.

При этом стоит помнить, что успешное мотивационное письмо – это всегда ваша личная история, которая рассказана именно вами и отражает вашу заинтересованность в поступлении на ту или иную специальность.

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Перед написанием собственного мотивационного письма обязательно выясните в вузе формальные требования по объему, структуры и оформления письма, а также по информации, которую должно содержать письмо.

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Где найти примеры мотивационных писем

Примеры мотивационных писем для поступления на специальности можно найти здесь:

Ранее мы также рассказывали о том, какие специальности в этом году самые популярные среди абитуриентов. Об этом читайте по ссылке.