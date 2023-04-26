Поступающих призывного возраста резко увеличилось: это объясняют желанием избежать мобилизации

Количество абитуриентов-мужчин во многих украинских вузах выросло в несколько раз. Одной из причин такой популярности высшего образования называют возможность получить отсрочку от мобилизации.

В результате полномасштабного вторжения российских оккупантов миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. В таких условиях ожидалось уменьшение количества абитуриентов, но в реальности все вышло наоборот – показатель вырос в разы. Как показало расследование, в основном благодаря абитуриентам-мужчинам в возрасте 30 – 50 лет.

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Обучение как законная отсрочка

В законе прописано, что мужчины, учащиеся на дневной форме обучения, получают отсрочку от мобилизации. Теоретически изменения в закон могут принять, но для этого нужно вносить изменения в Конституцию, что пока невозможно.

В 2022 году условия поступления, особенно для поступающих на платное обучение, существенно упростили. Иногда даже не нужно сдавать НМТ – достаточно мотивационного письма или пройти собеседование. В среднем годовая стоимость обучения составляет 20 тысяч гривен, поэтому многие мужчины решили получить высшее образование и получить отсрочку. В 2022/23 году на платное обучение поступило более 85 тысяч мужчин.

Я поступил на магистратуру во "Львовскую политехнику", потому что у меня нет желания идти служить, честно. У меня есть работа, есть возможность донатить достаточно большие суммы в помощь армии. Думаю, что на самом деле я больше пользы принесу, если буду работать, ведь я плачу немалые налоги и сбрасываю деньги на помощь ВСУ. Проблем со вступлением не было, ведь тогда на контракте был недобор,

– рассказал один из мужчин.

Также сообщается, что подобная ситуация наблюдается далеко не во всех университетах. Например, большого притока абитуриентов-мужчин в возрасте 30 – 50 лет нет в специализированных вузах, поступить куда без соответствующей подготовки и знаний невозможно.