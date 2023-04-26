Внаслідок повномасштабного вторгення російських окупантів мільйони українців були змушені виїхати за кордон. В таких умовах очікувалося зменшення кількості абітурієнтів, але в реальності все вийшло навпаки – показник зріс у рази. Як показало розслідування, здебільшого завдяки вступникам-чоловікам віком 30 – 50 років.

До теми Щоб не уникали мобілізації: чи можуть чоловікам заборонити вступати в університети

Навчання як законна відстрочка

У законі прописано, що чоловіки, які навчаються на денній формі навчання, отримують відстрочку від мобілізації. Теоретично зміни в закон можуть прийняти, але для цього потрібно вносити зміни у Конституцію, що наразі неможливо.

У 2022 році умови вступу, особливо для тих, хто вступає на платне навчання, суттєво спростили. Подекуди не потрібно навіть здавати НМТ – достатньо мотиваційного листа чи пройти співбесіду. У середньому річна вартість навчання становить 20 тисяч гривень, тож багато чоловіків вирішили здобути вищу освіту та отримати відстрочку. У 2022/23 році на платне навчання вступило понад 85 тисяч чоловіків.

Я вступив на магістратуру у "Львівську політехніку", бо не маю бажання йти служити, чесно. В мене є робота, є можливість донатити досить великі суми на допомогу армії. Думаю, що насправді я більше користі принесу, якщо буду працювати, адже я плачу немалі податки і скидаю гроші на допомогу ЗСУ. Проблем зі вступом не було, адже тоді на контракті був недобір,

– розповів один з чоловіків.

Також повідомляється, що така ситуація спостерігається далеко не у всіх університетах. Наприклад, великого притоку абітурієнтів-чоловіків віком 30 – 50 років немає у спеціалізованих вишах, вступити куди без відповідної підготовки та знань неможливо.